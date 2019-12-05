 السعودية تلدغ قطر وتضرب موعدًا مع البحرين في نهائي كأس الخليج (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية تلدغ قطر وتضرب موعدًا مع البحرين في نهائي كأس الخليج (فيديو)

السعودية تلدغ قطر وتضرب موعدًا مع البحرين في نهائي كأس الخليج (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

فازت السعودية 1-صفر على قطر صاحبة الضيافة لتبلغ نهائي كأس الخليج لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل المهاجم الشاب عبد الله الحمدان الهدف الوحيد بعد 28 دقيقة.

وصمد المنتخب السعودي أمام ضغط قطر بطلة آسيا في الدقائق الأخيرة ليصل النهائي للمرة الرابعة في آخر ست نسخ للبطولة.

وضربت السعودية موعدًا في المباراة النهائية مع البحرين التي هزمت العراق 5-4 بركلات الترجيح في المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي.

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