تقرير: دياني مقابل غوميز؟.. صفقة تبادلية محتملة بين نادي الهلال وغلطة سراي

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب غلطة سراي التركي، قد يكون بديلًا للفرنسي بافيتمبي غوميز في نادي الهلال؛ حال رحيل الأخير لنادي غلطة سراي التركي.

وكان دياني قد تمت إعارته الموسم الحالي لكلوب بروج البلجيكي، لكن اللاعب دخل في خلافات مع مدربه وسيعود لناديه في الميركاتو الشتوي القادم.

*[????]:* *- بافيتيمبي غوميز في اخر موسم له مع غلطة سراي سجل 13 هدف+ 3 اسيست في اول 13 جولة .. اما في الموسم كامل لعب 33 مباراة سجل 29 هدف + 5 اسيست *- اللاعبين الذين اشركهم غلطة سراي في مركز الهجوم بعد رحيل غوميز للهلال: فالكاو + دياني + اندوني + بابل + ادم = 18 هدف + 1 اسيست pic.twitter.com/DcrVUSd0JS — الثعبان البيروفي ???????? (@tY922zQH11WSa0z) December 5, 2019

وقالت صحيفة ”sabah“ التركية، إن اللاعب يود الرحيل للهلال، وإنه يضع الهلال خيارًا أول قبل ناديه الحالي غلطة سراي، وإن مسؤولي النادي التركي قد يستغلون اللاعب في عمل مقايضة لعودة غوميز.

وكان غوميز قد خرج في تصريحات أبدى فيها رغبته في العودة لغلطة سراي والمشاركة في بطولة تشامبيونز لييغ، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الحالي.

???? بافيتيمبي غوميز:

لقد وصلت للرياض للتوّ وسمعت أخباراً رائعة بفوز المنتخب السعودي ووصوله لنهائي #خليجي24 pic.twitter.com/PNw8AIZkyR — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 5, 2019

وكان غوميز قد انضم للهلال قادمًا من غلطة سراي نظير 6 ملايين للنادي التركي، حيث صرح اللاعب وقتها أن ناديه ضحى به من أجل المال، وهو التصريح الذي أغضب الهلاليين وقتها.

وسبق وارتبط اسم اللاعب مباي دياني بنادي النصر، حيث قالت الصحف التركية إن اللاعب سيوقع للنصر السعودي نظير 12 مليون يورو، وهو ما لم يتحقق.