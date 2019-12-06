 تقرير: دياني مقابل غوميز؟.. صفقة تبادلية محتملة بين نادي الهلال وغلطة سراي – إرم نيوز‬‎

تقرير: دياني مقابل غوميز؟.. صفقة تبادلية محتملة بين نادي الهلال وغلطة سراي

تقرير: دياني مقابل غوميز؟.. صفقة تبادلية محتملة بين نادي الهلال وغلطة سراي

المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب غلطة سراي التركي، قد يكون بديلًا للفرنسي بافيتمبي غوميز في نادي الهلال؛ حال رحيل الأخير لنادي غلطة سراي التركي.

وكان دياني قد تمت إعارته الموسم الحالي لكلوب بروج البلجيكي، لكن اللاعب دخل في خلافات مع مدربه وسيعود لناديه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقالت صحيفة ”sabah“ التركية، إن اللاعب يود الرحيل للهلال، وإنه يضع الهلال خيارًا أول قبل ناديه الحالي غلطة سراي، وإن مسؤولي النادي التركي قد يستغلون اللاعب في عمل مقايضة لعودة غوميز.

وكان غوميز قد خرج في تصريحات أبدى فيها رغبته في العودة لغلطة سراي والمشاركة في بطولة تشامبيونز لييغ، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الحالي.

وكان غوميز قد انضم للهلال قادمًا من غلطة سراي نظير 6 ملايين للنادي التركي، حيث صرح اللاعب وقتها أن ناديه ضحى به من أجل المال، وهو التصريح الذي أغضب الهلاليين وقتها.

وسبق وارتبط اسم اللاعب مباي دياني بنادي النصر، حيث قالت الصحف التركية إن اللاعب سيوقع للنصر السعودي نظير 12 مليون يورو، وهو ما لم يتحقق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي الهلال
تاغ
مختارات
نادي الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث