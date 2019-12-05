قائمة نادي الهلال السعودي لكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قائمة نادي الهلال التي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر الشهر الجاري.

وتأهل الهلال لكأس العالم للأندية بعدما حقق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وحسب صحيفة الرياضية، فإن قائمة الهلال ستكون كالآتي:

عبدالله المعيوف، محمد الواكد، نواف الغامدي، يزن جاري

محمد البريك، أمير كردي، هيون، علي البليهي، محمد جحفلي،عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، حسن كادش

محمد الشلهوب، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، كويلار، نواف العابد، سالم الدوسري، إدواردو، كاريلو، عمر خربين، هتان باهبري، جوفينكو، جوميز، صالح الشهري، ذعار حسين.

على ان يتم استبعاد 5 لاعبين بسبب نظام البطولة.

ويبدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا.

كأس العالم للأندية..

11 ديسمبر.. مباراة الدور التمهيدي ستكون بين السد القطري أمام هينيجيني بطل أوقيانوسيا.

– الدور ربع النهائي

14 ديسمبر.. المباراة الأولى بين الفائز في المباراة التمهيدية أمام مونتيري المكسيكي.

14 ديسمبر.. المباراة الثانية بين الترجي التونسي أمام الهلال.

– مباراة المركز الخامس والسادس

17 ديسمبر.. الخاسر في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي.

– الدور نصف النهائي

17 ديسمبر.. المباراة الأولى بطل ليبرتادوريس أمام الفائز من الترجي والهلال.

18 ديسمبر.. المباراة الثانية ليفربول أمام الفائز من المباراة التمهيدية ومونتيري المكسيكي.

– مباراة المركزين الثالث والرابع

21 ديسمبر.. الخاسر من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

– المباراة النهائية

21 ديسمبر.. الفائز من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الفائز في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.