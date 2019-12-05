تشكيل منتخب السعودية ضد قطر في نصف نهائي خليجي24

يثق الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في قدرات فريقه قبل مواجهة قطر بطلة آسيا في قبل نهائي خليجي 24 اليوم الخميس، وتعهد بأن يمنح أصحاب الأرض اختبارًا صعبًا في مواجهتهما .

واستهل المنتخب السعودي البطولة المقامة في قطر بالخسارة 3-1 أمام الكويت بعدما اضطر للعب دون لاعبي الهلال الذين انضموا للتشكيلة متأخرين عقب مشاركتهم في فوز ناديهم بدوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي.

لكن مع عودة لاعبي الهلال للتشكيلة الأساسية، فازت السعودية دون عناء على البحرين وعُمان لتتصدر المجموعة الثانية وتضرب موعدًا مع قطر بطلة آسيا في المربع الذهبي.

وفيما يأتي تشكيلة الأخضر أمام قطر حسب صحيفة الرياضية السعودية:

فواز القرني..

ياسر الشهراني ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام..

عبدالله عطيف ومحمد كنو..

عبد الإله المالكي وهتان باهبري ونواف العابد..

فراس البريكان

وقال رينارد للصحفيين ”مثلما قلت من قبل، نحن سعداء بالوجود هنا لأننا رياضيون. بالنسبة لنا نؤدي وظيفتنا ونستطيع التنافس ضد أي فريق وهذا أهم شيء بالنسبة لنا“.

ويدخل الفريقان مواجهة الدور قبل النهائي وهما يمران بفترة جيدة، إذ يقدم الاثنان عروضًا مقنعة في تصفيات كأس العالم 2022 ونجحا في التعافي من الهزيمة في أول مباراة لهما بكأس الخليج ليبلغا الدور قبل النهائي.

وتابع رينارد ”قطر تسجل العديد من الأهداف. في الجانب الهجومي هم جيدون جدًّا خاصة في الهجمات المرتدة، لكن هناك أيضًا نقاط ضعف مثل أي فريق (…) (سنحاول) وضع هذا الفريق في مواقف صعبة“.

وستكون مواجهة السعودية ضد قطر أول مباراة يستضيفها استاد الجنوب، أحد ملاعب كأس العالم 2022، في البطولة الإقليمية وأبدى المدرب الفرنسي إعجابه بالأجواء رغم أن أغلب الجماهير ستكون من جانب المنتخب القطري صاحب الدار.

وقال رينار الذي صنع اسمه في أفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار والمغرب قبل توليه قيادة السعودية الصيف الماضي ”لا يوجد ضغط معين (بسبب الجماهير) ونحن سعداء للغاية باللعب في هذا الاستاد الرائع. إنه استاد جميل للغاية ومن الأفضل دائمًا خوض مباريات كرة القدم أمام العديد من المتفرجين“.

وتحمل المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منخبي العراق والبحرين أهمية كبيرة للفريقين خاصة ”العراقي“ الذي بلغ المربع الذهبي بعد انتصارين رائعين على قطر صاحبة الضيافة والإمارات.