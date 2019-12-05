إعلامي يثير الجدل بترشيح حمدالله وغوميز والسومة لتمثيل المنتخب السعودي (فيديو)

أثار الإعلامي السعودي طارق النوفل، جدلًا، بعدما رشح مجموعة من اللاعبين الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس لتمثيل المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وثمة أمرٌ من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية في خطوة تهدف إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض المملكة، حسب صحيفة سبق المحلية.

وأوضحت سبق أن أمر الملك سلمان تضمن ”الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك -أيضًا- المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في المملكة وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها“.

#الدوري_مع_وليد طارق النوفل: أرشح حمدالله وامرابط وغوميز وعمر السومة لتجنيسهم لو كانت تنطبق عليهم الشروط.#السعوديه_تجنس_المبدعين pic.twitter.com/vjWPPCXArZ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 4, 2019

وقال النوفل بعد توجيه سؤال له حول اللاعبين الذين يرشحهم لتمثيل المنتخب السعودي :“أرشح حمدالله وأمرابط وغوميز وعمر السومة“.

وتابع حينما تم مقاطعته بعدم صلاحيتهم :“أنا أتحدث عن الترشيح بعيدًا عن المواصفات“.

ولا تنطبق شروط التجنيس على أيّ من اللاعبين الذين تم ذكرهم، إذ سبق لهم جميعًا تمثيل منتخبات بلدانهم على مستوى المنتخب الأول.

وعلق حساب يدعى عزيز :“طبعًا هذولي الاعلاميين اللي النخبه عندنا، ومايعرفون ان من شروط التحنيس عن الفيفا مايكون لعب مع منتخب بلاده وجميع المذكورين لعبوا مع منتخباتهم ، فهذا هو اعلامك ياعزيزي“.

وغرد يحى بن حسن :“أي لاعب مثل منتخب بلاده لا يمكن أن يمثل المنتخب لكن جهل البعض عجيب وغريب !“.

ويشمل الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين كلًّا مِن: العلماء الشرعيين، علماء الطب والصيدلة، والرياضيات، والحاسب، والتقنية والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة والنفط والغاز، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة، وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء، والنانو والبيئة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران، إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها من المجالات التي تساهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاجها المملكة نظرًا لطبيعتها الجغرافية مثل: العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.