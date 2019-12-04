بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال يتحدث عن إمكانية رحيله إلى غلطة سراي التركي

قال الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، إنه يحترم الهلال كثيرًا وأنه قد يجلس مع النادي السعودي لسنوات حيث الاستقرار الذي يعيشه لكنه في نفس الوقت يحلم بالعودة لغلطة سراي التركي

وقال اللاعب في مقابلة مع موقع ”جول“ الإنجليزي: ”لا أعلم المستقبل … كنت أود البقاء مع غلطة سراي لكن النادي استغنى عني لأجل المال .. في الهلال الوضع مختلف“.

وتابع: ”أحترم النادي السعودي كثيرًا وقبل أي قرار سأتخذه سأجلس مع مسؤولي النادي لمناقشة مستقبلي معهم .. هناك الاستقرار وقد أجلس معهم لكن في الوقت ذاته أحلم بالعودة لغلطة سراي التركي ”

وتابع: ”لعبت سنة واحدة مع النادي التركي لكن أشعر وكأني مولود في هذا النادي .. أقابل بحب غير عادي من قبل الشعب التركي وأتمنى العودة لهم للعب في دوري أبطال أوروبا“.

وانضم الفرنسي غوميز للهلال الموسم الماضي قادمًا من غلطة سراي التركي نظير 6 ملايين يورو مدة موسمين حيث ينتهي عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق وأن احتل اللاعب ثالث هدافي الدوري الموسم الماضي كما قاد الهلال مؤخرًا لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني في الإياب بهدفين نظيفين.