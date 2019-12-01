بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي يثير الجدل بتعليق يربطه بناديه السابق (صورة)

أثار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم وهداف نادي الهلال السعودي، الجدل بشدة، بشأن مستقبله برفقة ”الزعيم“ المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أخيراً، على حساب أوراوا ريد الياباني 3- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة القارية.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يخوض مباراته الأولى أمام الترجي التونسي، المتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رسالة النجم الفرنسي

وحصل غوميز على لقب هداف دوري أبطال آسيا في نسختها المنتهية أخيراً، برصيد 11 هدفاً سجلها خلال مشوار الزعيم الهلالي المتوج بالبطولة.

وانتقل غوميز، 34 عاماً، إلى الهلال في صيف 2018 من نادي غالاتا سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الهلال حتى صيف 2020.

إلا أن غوميز أثار الجدل من خلال تعليق له على شبكة التواصل الاجتماعي، إذ أشار إلى رغبته في العودة إلى غالاتا سراي التركي.

وحسب موقع fotomac التركي، فإن غوميز ردّ على العديد من رسائل جماهير ونجوم غالاتا سراي والتي طالبته بالعودة مرة أخرى إلى الفريق بقوله: ”عندما أعود سأكون أكثر شراسة من ذي قبل مثل الأسد تماماً“.

ولعب غوميز 55 مباراة بقميص الهلال السعودي، أحرز خلالها 41 هدفاً، وصنع 9 أخرى.

ويشتهر غوميز باحتفاله عقب تسجيله الأهداف عبر السير على يديه وركبته والزئير مثل الأسد ويتوجه نحو الشباك لتقطيعها.

مسيرة رائعة

وربما كانت أهداف غوميز وبراعة المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو الخططية من النقاط المضيئة في مسيرة الهلال نحو لقب دوري أبطال آسيا، لكن اتفق الجميع على أن كلمة السر وراء الإنجاز المنتظر منذ نحو 20 عامًا هي ”الثقة“.

وفاز الهلال خارج أرضه بهدفين نظيفين على أوراوا أمام أكثر من 60 ألف مشجع للفريق الياباني، ليكرر فوزه في الذهاب بهدف نظيف ويثأر لخسارته أمام المنافس ذاته في نهائي 2017 وفي الملعب نفسه في سايتاما.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال بشكله الحالي ثلاث مرات، بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل وسيصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا والسد بطل قطر وممثل أصحاب الأرض.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ تتويج السد بدوري الأبطال في 2011، وقبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها.