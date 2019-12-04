فيتوريا: المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم صعبة وقوية.. وهذا ما ينقص اللاعب السعودي (فيديو)

شدد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، على أن المنافسة على لقب دوري المحترفين، هذا الموسم، صعبة وقوية، مؤكدًا أن فريقه سيقاتل حتى النهاية.

وقال فيتوريا، يوم الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية: ”ما يجب فعله في الدوري السعودي، هو رفع وتيرة عمل اللاعب، ليس بالجري فقط، وإنما بالتركيز العالي دائمًا“.

وأضاف: ”رحيل الإدارة السابقة لم يؤثر على الفريق، والإدارة الحالية توفر كل ما نريده.. وما زال الموسم في بدايته“.

وتابع: ”هناك فارق في الدوري هذا الموسم عن الماضي، والمنافسة صعبة حاليًا، في ظل تقارب الفرق بشكل واضح“.

وأردف: ”نحن أبطال الدوري في الموسم الماضي، ومن الطبيعي أن نكون مرشحين للتتويج باللقب، لكن، أمامنا طريق طويل وشاق، ولا بد لنا من زيادة العمل، نظرًا لقوة وزيادة عدد المنافسين“.

وأوضح: ”أنا من المدربين الذين يدعمون الشباب، حيث أخرجهم للأضواء.. من السهل شراء لاعبين، لكني أعمل على تخريج المواهب دائمًا“.

أزمة اللاعب السعودي

واستطرد: ”طموحي إنشاء أكاديمية لتخريج المواهب الشابة، لأن ذلك مستقبل الكرة.. السعودية تمتلك الكثير من المواهب الكروية الجيدة، لكن ما ينقص اللاعب السعودي للحاق باللاعبين العالميين، طريقة حياته وعقليته وتحضيره الفردي“.

وأكمل: ”الطريقة التي يعيش بها اللاعب السعودي تنقصها الكثير من الاحترافية، بالإضافة إلى جودة التمارين والمباريات.. وهناك تقصير من الأندية المحلية تجاه اللاعب في مرحلة الفئات السنية، حيث تهتم به فقط عند تصعيده للفريق الأول“.

وشدد مدرب النصر: ”هناك 4 عوامل مؤثرة (التكتيكي، الفني، اللياقي، النفسي).. اللاعب في السعودية يرشح بناء على جانبه التكتيكي فقط، لكن الجانب النفسي لا يمكن فصله، والمدرب هو المسؤول الأول عن ذلك، لعلاقته المباشرة مع اللاعبين“.

وأردف فيتوريا: ”لا نستطيع المخاطرة باللاعب عبد الفتاح آدم، لعدم جاهزيته الكاملة، حتى لا نخسره، وجاء دخوله بشكل تدريجي في المباراة الودية بمعسكرنا الماضي، حتى يكسب الدقائق وإيقاع المباريات.. لن نتسرع في عودته“.

وأتم: ”كوني أول مدرب برتغالي يحقق لقب الدوري السعودي، أمر مهم بالنسبة لي وللكرة البرتغالية“.

وخاض فيتوريا مع النصر 40 مباراة رسمية، فاز في 28 منها، بمعدل فوز يصل إلى 70%، 19 فوزًا منها في الدوري، خسر في 8 مباريات 4 منها في الدوري و3 في كأس آسيا وخسارة وحيدة في كأس الملك، تعادل في 4 مواجهات، ويمتلك النصر في رصيده 20 نقطة محتلًا المركز الثاني في الجدول.