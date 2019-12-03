حسين عبدالغني: النادي الأهلي السعودي محسود بتواجد عمر السومة.. وجروس مدرب صاحب ”تركيبة عجيبة“ (فيديو)

تحدث حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي، عن مدربه السويسري كريستيان جروس، وشراسة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأشاد عبدالغني في تصريحات تلفزيونية، بالمعتزل ياسر القحطاني والمهاجم السوري عمر السومة والمدرب السويسري كريستيان جروس.

وأضاف: ”نفتقد للاعبين من نوعية ياسر القحطاني، فهو مهاجم من الطراز الكبير وهذا بشهادة الجميع“.

وتابع: ”المنافسة شرسة بين 3 أو 4 أندية في قمة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الحالي لن يكون سهلًا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا“.

وشدد: ”هذه أول مرة أشتغل معه، جروس مدرب قوي الشخصية وذكي في التعامل مع اللاعبين، ومدير فني بكل ما تحمله الكلمة من معنى شخصية قوية ومرنة وتركيبة عجيبة، أتوقع أن يذهب أهلي جدة بعيدًا معه“.

#الدوري_مع_وليد

حسين عبدالغني لاعب #الأهلي السعودي :

جروس مدرب قوي الشخصية وذكي في التعامل مع اللاعبين .. أتوقع أن يذهب الأهلي بعيدا مع المدرب جروس .. الأهلي بخير ونحن كلاعبين لا نهتم إلا بما في الملعب pic.twitter.com/sIOgsrzn0r — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 3, 2019

وأشار ”أهلي جدة بخير، نحن كلاعبين لا نهتم إلا بما يحدث في الملعب فقط، الأمور الإدارية نحاول الابتعاد عنها دائمًا“.

وأردف: ”شهادتي مجروحة في السومة، فهو من أفضل المحترفين الذين مروا على المملكة العربية السعودية، لأنه هداف بالفطرة، والأهلي محسود بتواجده بين صفوفه“.

وأتم: ”ما حدث بيني وبين المدرب صالح المحمدي لن أتحدث عنه، هو قدّم عملًا جيدًا مع الفريق وحقق انتصارات يشكر عليها خلال الفترة التي تواجد فيها“.