الكشف عن طلبات جروس مدرب النادي الأهلي السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية، أن السويسري كريستيان جروس قد طالب إدارة النادي الأهلي السعودي بضرورة التعاقد مع صانع لعب من العيار الثقيل.

ورفض جروس فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي، كما رفض عودة المحترف سانتوس الذي كان معارًا في الدوري البرتغالي، علمًا بأن اللاعب بات قريبًا من الانتقال للتعاون، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، إن الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الفريق، قد رصد نحو 50 مليون ريال للتعاقدات في الميركاتو الشتوي.

وكانت صحيفة ”البلاد“ قد ذكرت أن المشرف على الكرة قد اقترب من الإعلان عن صفقتين لمدافعين دوليين في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، إن نادي الترجي التونسي تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لعدم تسلمه مستحقات انتقال اللاعب يوسف البلايلي الذي يمتد بعقد حتى 2022، والبالغ 3.5 مليون دولار.

وجدد الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي الأهلي مطالبته للهيئة العامة للرياضة بحل مجلس إدارة النادي.

وأرسل الأمير مشعل خطابًا للهيئة يتضمن المطالبة بحل المجلس بعدما رفضت الهيئة الخطاب الأول لوجود خطأ نظامي في الخطاب، بحسب ما نقلت صحيفة المدينة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المرتبة الثالثة بدوري كاس الأمير محمد بن سلمان برصيد ـ20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والنصر والوصيف بذات الرصيد.