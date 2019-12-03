الجزائري جمال بلعمري يقدم اعتذاره لإدارة نادي الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي عن تقديم الجزائري جمال الدين بن العمري اعتذاره لإدارة نادي الشباب ولجماهير الفريق، بعد غيابه الفترة الماضية، ويعد بتقديم الأفضل مستقبلًا.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء: ”قدم المحترف الجزائري جمال العمري اعتذاره لإدارة النادي برئاسة خالد بالبلطان ولزملائه اللاعبين، ولكافة الجماهير الشبابية وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية“.

وأكد العمري أنه أحد أبناء النادي، وأنه له أفضالًا كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن للإدارة ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان، بحسب البيان.

???? الكابتن جمال الدين بن العمري يقدم اعتذاره لإدارة #الشباب ولجماهير الفريق، ويعد بتقديم الأفضل مستقبلاً pic.twitter.com/d9TXbuLTzn — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) December 3, 2019

وأشار المحترف الجزائري إلى أن إدارة الشباب كانت لها مواقف مشرفة معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر لأفضالها عليه، كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلًا في مقدمة الأندية السعودية.

وكان مدافع فريق الشباب السعودي الجزائري جمال بلعمري تغيب عن تدريبات فريقه الفترة الماضية دون إذن مسبق من إدارة النادي.

ودارت في أوساط النادي العاصمي أنباء غير رسمية بأن بطل أفريقيا مع المنتخب الجزائري 2019 لديه عروض جادة للانتقال لأحد أندية العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية، أقربها النصر.