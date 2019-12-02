لتعويض الجماهير.. صحيفة: غوميز مهاجم الهلال سيعود لغلطة سراي ”أكثر شراسة“

كشفت تقارير صحفية تركية نقلتها صحيفة ”fanatik”، أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي سيعود لنادي غلطة سراي التركي للعب بين صفوفه مجددًا.

وبحسب الصحيفة، ربما يكون ذلك في الشتاء المقبل.

وحصل غوميز على لقب أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا التي حقق الهلال لقبها مؤخرًا.

وقالت الصحيفة إن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وإنه سيحاول إقناع ناديه الهلال بالرحيل في الميركاتو الشتوي.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله إنه عندما يعود للنادي التركي فسيعود أكثر شراسة لتعويض جماهير الفريق عن فترة غيابه.

وكان الهلال قد تعاقد مع غوميز في الموسم الماضي قادمًا من غلطة سراي التركي نظير 6 ملايين يورو.

وحقق اللاعب المركز الثالث في سباق الهدافين الموسم الماضي متأخرًا عن المغربي عبدالرزاق حمد الله والكاميروني لياندر توامبا.

وشهد الموسم الماضي تصريحات مثيرة من اللاعب تسببت في جدل كبير بين جماهير فريقه، عندما اتهم ناديه التركي ببيعه لأجل المال.

وقاد اللاعب ناديه لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر لنحو 19 عامًا، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة النهائي أمام أوراوا الياباني.