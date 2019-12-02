نادي الهلال السعودي يكشف تفاصيل إصابة محمد البريك ومدة غيابه

كشفت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها محمد البريك، لاعب نادي الهلال السعودي، تحسنًا على موضع إصابته في عضلة الساق، إذ من المنتظر أن يكون برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوع واحد، يبدأ بعده المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، حسب ما ذكره حساب فريقه على ”تويتر“، يوم الاثنين.

وكان البريك تعرَّض إلى الإصابه، في نهاية مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، 24 نوفمبر الماضي، خرج على إثرها من المباراة التي كسبها فريقه وتوج باللقب القاري.

وعلى الصعيد الميداني، ركز الروماني رازفان مدرب فريق الهلال في الحصة الصباحية، على الجوانب اللياقية الفنية، قبل أن يفرض عددًا من التدريبات التكتيكية اختتمها بمناورة فنية.

ويستعد الهلال لمواجهة الجبلين يوم الـ7 من ديسمبر الجاري في الدور الـ32 من كأس الملك، قبل أن يغادر إلى الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

المعيوف

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة نادي الهلال السعودي تسعى خلال الفترة الحالية لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وعلى رأسهم حارس المرمى عبد الله المعيوف.

المعيوف ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في صيف 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الاثنين، فإن مجلس الزعيم اقترب من تجديد عقد المعيوف، إذ تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة الحارس في الاستمرار بالقلعة الزرقاء ساهمت بشكل كبير في اقتراب المفاوضات من خط النهاية، بجانب رغبة المجلس في الحفاظ على استقرار الفريق بالتجديد للاعبين الأساسيين.

صاحب الـ32 عامًا كان بدأ مسيرته الكروية ناشئًا في صفوف الزعيم، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة في صيف عام 2006، لكنه عاد إلى الهلال من جديد في صيف 2016.

وخلال هذه السنوات، حرس المعيوف عرين الزعيم في 94 مباراة، استقبل خلالها 91 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 35 مباراة.

وقاد حارس الأزرق فريقه أخيرًا للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي، بالفوز بنتيجة 1-0 ذهابًا و2-0 إيابًا.

وكان حارس مرمى الهلال أعرب عن سعادته بتواجده في ملعب جامعة الملك سعود، من أجل متابعة مباراة اعتزال ياسر القحطاني، نجم الزعيم السابق، مساء الأحد.

المعيوف قال خلال تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: ”حضوري شيء واجب عليّ، أبو عزوز يستاهل، وإن شاء الله الحفل سيستمتع به الجميع“.

وأضاف: ”ياسر من أقرب اللاعبين لنا، وكان يحب النوم كثيرًا، ولكن إذا نزل الملعب تشاهد شيئًا آخر“.