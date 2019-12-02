التشكيلة المتوقعة لمباراة السعودية ضد عُمان اليوم في بطولة ”خليجي 24“

يواجه المنتخب السعودي نظيره عُمان في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج ”خليجي 24″، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية النارية، التي تضم -أيضًا- الكويت والبحرين.

وفي مجموعة مثيرة، إذ تتنافس الفرق الأربع على خطف بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، يسعى منتخب السعودية لتحقيق الفوز على حامل لقب المسابقة في نسختها الأخيرة، بينما سيحاول الأخير حسم البطاقة لصالحه.

ويحتل منتخب عمان المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع البحرين وفوز على الكويت، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بفارق الأهداف إذ لديه 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الكويت صاحب الوصافة.

ويأتي منتخب البحرين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

التقى منتخب السعودية مع نظيره العماني في 20 مواجهة سابقة بمختلف البطولات بحصيلة (14 فوزًا للسعودية – 4 فوز لعمان – تعادلين)، وسجل الأخضر 40 هدفًا بينما أحرز الأحمر 11 هدفًا.

وكانت انتهت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج الـ23 بتاريخ الـ28 من ديسمبر 2017 بفوز منتخب عمان على السعودية بهدفين نظيفين سجلهما خالد عبدالباقي وسعيد سالم.

موعد مباراة عمان والسعودية:

تنطلق مباراة منتخب عمان والسعودية في تمام الـ 19.00 بتوقيت القاهرة، الـ20.00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية:

حراسة المرمي: فواز القرني

خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري – نواف العابد – عبدالله الحمدان.

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: سعد سهيل – عمران الحيدي – محمد المسلمي – علي البوسعيدي.

خط الوسط: محمد الغافري – حارب السعدي – المنذر العلوي – محسن جوهر – أحمد كانو.

خط الهجوم: محسن الغساني.