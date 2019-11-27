رينارد يُحمل نفسه مسؤولية خسارة المنتخب السعودي أمام الكويت

حمل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم نفسه مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام الكويت بنتيجة 1- 3 في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر (خليجي 24).

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء عقب المباراة، أبدى أسفه على الهزيمة التي تلقاها فريقه، وقال ”النتيجة ليست جيدة، حصلنا على العديد من الفرص لم نستغلها، لقد لعبنا بلاعبين شباب، أربع منهم دون سن العشرين، وقد أثر ذلك علينا بلا شك، ولكن في النهاية أتحمل مسؤولية الخسارة“.

وأضاف، ”علينا أن نكون عادلين، هذه كرة قدم، والعديد من لاعبينا لم يشتركوا في اللقاء لأنهم كانوا في اليابان كما يعلم الجميع، النتيجة ليست كل شيء، لست معنيًا بنتيجة مباراة اليوم، وفلسفتي لم تتغير سواء كانت في إفريقيا أو هنا“.

وشدد، ”أنتم تعرفون اللاعبين السعوديين، لن أتحدث الآن، وسأترك الحكم لكم بعد المباراتين المتبقيتين أمام البحرين وعُمان، أتينا بالمجموعة القادرة على تحقيق الفوز، ولكن ربما كان هنالك تأثير سلبي لتأخر وصول اللاعبين“.

واختتم رينارد تصريحاته، ”في الحقيقة أنا معني بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، ولا أنكر أهمية هذه البطولة، ونحن أعددنا الفريق جيدًا للمنافسة عليها، والدفاع الذي دافع أمام أوزبكستان هو نفسه الذي دافع أمام الكويت ولكن هذه كرة القدم، أنت معرض للخسارة في بعض المباريات“.

فيديو| شاهد ابرز احداث مباراة الكويت والسعودية في #خليجي24 pic.twitter.com/URn63ztdMq — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019

على الجانب الآخر أهدى ثامر عناد المدير الفي للمنتخب الكويتي لكرة القدم الفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره السعودي في افتتاح مبارياتهما بالجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر (خليجي 24) للجماهير التي ساندت المنتخب.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، الأربعاء، قال ”أبارك للاعبينا وجماهيرنا التي ساندتنا اليوم بشكل جنوني، والذين لولا دعمهم لما ظهرنا بهذه الصورة، هاردلك للمنتخب السعودي الشقيق الذي قدم مباراة قوية كذلك“.

وأضاف، ”نحن كجهاز فني وإداري قادرون على إخراج المنتخب من نشوة الفوز، لنعده للمواجهتين المهمتين أمام عُمان والبحرين، هذه المباراة انتهت، وجب علينا التفكير فيما هو قادم“.

وعن المنافس القادم وهو منتخب عُمان، قال ”عمان منتخب بطل وقوي، سنعد له جيدًا بالطبع، وفي مجمل الأمر كل الفرق الثمانية التي تشارك في البطولة تتساوى في الفرص لنيل اللقب، باستثناء قطر التي يرجح كفتها الأرض والجمهور“.

واختتم تصريحاته، ”سقف طموحنا لم يتغير، سنعمل على تقديم مباريات كبيرة، نحترم كل المنتخبات، ولم نأت لنكون حملًا وديعًا في كأس الخليج، أتينا لننافس، وسنقدم كل ما لدينا لنصل بعيدًا في هذه البطولة“.