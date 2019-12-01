جمهور حفل اعتزال ياسر القحطاني يواجه ”دايلر“ بصافرات الاستهجان ورفع الحذاء (فيديو)‎

تعرض اليوتيوبر عبدالعزيز ربيع الدليجان الملقب بـ“دايلر“ لموقف محرج خلال مباراة اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني قائد نادي الهلال الأسبق.

وقامت بعض جماهير الهلال بإطلاق صافرات الاستهجان عند سماع اسم دايلر خلال حفل الافتتاح.

كما قام أحد المشجعين برفع الحذاء عند سماع اسم اليوتيوبر، الذي تم ذكر اسمه ليقدم فقرة في حفل اعتزال ياسر القحطاني.

صح دايلر يقدم فن ما يناسب ذوقي شخصيا لكن يناسب اذواق ناس غيري وله ناس تحبه وتحترمه ..

وانا كذلك لو يتم تقديمه بحفل وانا حاضر اكيد راح احييه من باب الادب !

لكن بحفل اعتزال ياسر لما تم تقديمه الجمهور اطلق صافره استهجان ضده وهذا غلط والله كسر خاطري ???? pic.twitter.com/sJgbrBmYl0 — سعود (@is_i25) December 1, 2019

بمووت اول مادخل دايلر واحد رفع جزمته حراام ???? #الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/jCESuDWwAe — 36|ℳ (@liVeil_7) December 1, 2019

ولد اليوتيوبر عبدالعزيز ربيع الدليجان الملقب بـ“دايلر“ عام 2001، وبدأ مسيرته الفنية سنة 2009 وكان عمره حينها 8 سنوات، وقد بدأ بقناة أجنبية اسمها dyler TV .

فتح قناته العربية سنة 2016، وقد عرفه الناس نتيجة ظهوره مع خلف زون في أحد فيديوهاته، وكان خلف زون هو من شجع لفتح قناة عربية، ولكنه اشتهر نتيجة أغنيته ”الصامولي“ وكانت الترند الأول في السعودية لمدة زمنية طويلة.

وحققت الأغنية خلال ساعة واحدة 400 ألف مشاهدة وخلال يومين 2 مليون مشاهدة، وخلال شهرين 17 مليون مشاهدة والآن حققت 50 مليون مشاهدة.

وبعد نجاح هذه الأغنية قرر أن ينتج أغنية جديدة اسمها مدرسة، وقد حققت 28 مليون مشاهدة. وسميت سنة 2017 بسنة دايلر، وقابل مغنيه المشهور ksi وأجرى معه مقابلة في قناته.

وتنتظر الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، مساء اليوم الأحد، حضور حفل اعتزال ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، حيث يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيدخل فريق أصدقاء القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة؛ من أجل خوض مباراة حفل اعتزاله، حيث سيشارك في فريق القحطاني كل من ”الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، والإيطالي أندريا بيرلو”.

وسيخوض نجم الهلال السابق الشوط الأول من مباراة حفل اعتزاله مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال، ليُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.