مقطع صوتي مسرب لإعلامي هلالي يثير جدلًا واسعًا في السعودية (استمع)

تداول الجمهور الرياضي السعودي مقطعًا صوتيًا مسربًا يزعم خلاله البعض أنه منسوب للكاتب الرياضي فهد الروقي، والمعروف بدعمه لنادي الهلال، يحذر فيه جماهير ”الزعيم“، من الانسياق خلف هاشتاغات أطلقتها جماهير النصر للحصول على دعم مالي مثل الهلال.

وقال الروقي وفقًا للتسريب الصوتي المزعوم له: ”مساء الخير يا زعماء، لا توقفون خليكم يكرهون أنفسهم، جمهور الهلالي الآن يرتكب جريمة في حق نفسه“.

وأضاف: ”النصراويون واضح فيه اتفاقية بينهم إنهم يريدون مساواة الدعم لأنهم يعانون الآن، ويلقونها على الدولة ويستغلون فوز الهلال والدعم الحكومي من الاحتفالات الأخيرة من أجل الحصول على الدعم لناديهم، ومصيبة واصل تريند الهاشتاغات، ووصوا زملاءكم في الغروبات أنه لا يشارك أي شخص في هشتاغ للنصر، توجههم واضح ونحن أبناء الإعلام نعرفه ويغردون في نفس التوقيت“.

وتابع: ”المفروض أي هلالي لا يشارك في أي هاشتاغ، أي شيء عندك لا يتعدى إلا الهلال حقق أبطال آسيا وحققنا العالمية لا نشتغل إلا على هذا الموضوع، وحتى مباراة الترجي التونسي فزنا نكمل، هذا المفروض النهج اللي كل هلالي حقيقي يسير خلفه، ولكن الهلالي العاطفي الذي ينجرف خلفهم يضرنا اتركوا هاشتاغاتهم“.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم ”#الروقي_يفضح_نفسه“، لإلقاء الضوء على ما يفعله الإعلاميين من تعصب بين الجمهورين، فيما شهد الهاشتاغ سجالًا معتادًا بين جمهوري النصر والهلال.

وقال مغرد: ”حتى في عز أفراحهم أشغلهم النصر“.

وغرد فيصل بن بدر نسمع ماذا قال فهد الروقي وماذا فعل جمهورنا فيهم نجلد يا الأمة العاااالمية

فهد القثامي مدير العلاقات العامه في نادي #الشعلة سابقًا اسمعوا وش يقول .. المضحك أنه يناقض نفسه بنفسه !!

وقال آخر: ”لا أعلم كيف يتم اختيار ضيوف مثل الدائري والروقي والحجيلان لا فهم لا أسلوب لا ثقافة رياضية لا أستوعب بما يقال لا خبرة فشلتونا أمام المشاهدين“.

لا اعلم كيف يتم اختيار ضيوف مثل الدائري والروقي والحجيلان لا فهم لا أسلوب لا ثقافة رياضية لا استوعاب بما يقال لا خبرة فشلتونا اما المشاهدين #الروقي_يفضح_نفسه — maymay1 (@maymay123719385) November 30, 2019

وشدد مغرد يدعى عبدالرحمن: ”أحسبها لعبة وطلع يعني صادقين يعني كأن الهلال يحارب وكأن النصر حوثي ويحاربه؟ هيييه أنت وياه المشكلة الآباء والّي عمره شوي ويوصل 60 ويحقد ويكره أي واحد ماهو من فريقه في أي؟؟؟ أقسم بالله إني أشك بعقولكم“.

#الروقي_يفضح_نفسه احسبها لعبه وطلع يعني صادقين يعني كأن الهلال يحارب وكأن النصر حوثي ويحاربه ؟ هيييه انت وياه المشكلة الآباء والي عمره شوي ويوصل ٦٠ ويحقد ويكره أي واحد ماهو من فريقه في اي؟؟؟ أقسم بالله أن اشك بعقولكم — عبدالرحمن (@alshrari509_) November 30, 2019

وكان الكاتب والإعلامي فهد الروقي علق عقب تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 2-0 على ملعب سايتاما في اليابان.

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”أصعب مشوار في البطولة العين الإماراتي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، الأهلي، الاتحاد، السد القطري، ثم أخذ اوراوا ذهاب وإياب الصعبة جاءت من الباب الصعب“.

وأضاف: ”طقطقة السنوات السابقة بتطلع وبال على (ذولاك).

طقطقة السنوات السابقة بتطلع وبال على ( ذولاك ) — فهد الروقي (@fahdalruqi) November 24, 2019

وكان الروقي قال من قبل إن ”النصر تحدث له استثناءات في الكثير من التجاوزات، حتى وصلت الأمور إلى تغيير اللوائح والأنظمة“.

وحقق الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة مباراتي الذهب والإياب، ليعتلي عرش البطولة الأكبر في القارة، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتملك كتيبة الزعيم، عبر تاريخها العريق، 7 بطولات آسيوية ”3 في دوري الأبطال بالمسمى القديم والجديد، و2 في كأس الكؤؤس، و2 في السوبر“.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توّج باللقب منذ تغيير المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003، لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ 2011، قبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها على البطولة.

وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014، عندما خسر أمام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا صفر-صفر ذهابًا، وخسر الهلال إيابًا صفر-1).

ثم سقط أمام أوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي عام 2017 عندما تعادل معه في الرياض 1-1 وخسر إيابًا صفر-1.

أما أخيرًا فقد أحرز الهلال اللقب بجدارة، بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني، وانتصر 2-صفر، خارج أرضه في ملعب سايتاما.

وفي أول رد فعل له على الهاشتاغ الذي تصدر تويتر بالمملكة العربية السعودية وتناوله بشكل شخصي غرد الروقي: ”لولا الجبروت اللي نوطي به المغرور.. تجرّت علينا .. كل جربا ومحتكه !“.