لجنة ”الاستئناف“ تصدم نادي الاتحاد السعودي بشأن قضية لاعب أبها

أعلنت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي، رفضها الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد، بشأن مشاركة لاعب أبها، أحمد مصطفى، في مباراة الفريقين بالجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز أبها بهدفين مقابل هدف.

كان نادي الاتحاد قد قدم احتجاجًا ضد نظامية مشاركة لاعب المواليد بنادي أبها، أحمد مصطفى، بداعي أن اللاعب خاض مباراة بقميص منتخب مصر.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج الاتحاد ضد مشاركة لاعب أبها، ليلجأ الاتحاد إلى الاستئناف ضد القرار، قبل أن تقرر اللجنة تأييد قرار الانضباط.

يذكر أن الخبير القانوني أحمد الأمير أكد أنه بناءً على تعميم لجنة الاحتراف الخاص بالتعميم السنوي لمواعيد فترات التسجيل ومتطلباتها، فإن اشتراطات تسجيل اللاعبين المحترفين المواليد المذكورة في هذا التعميم لم تتضمن ضرورة التأكد من عدم مشاركة لاعب المواليد مع منتخب بلاده، مضيفًا أن المادة الرابعة من التعميم تنص على قيام الاتحاد السعودي بضرورة التأكد من حالة تسجيل اللاعب لدى اتحاد بلاده قبل تسجيله في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبما أن أبها حصل على موافقة لتسجيل اللاعب، فذلك يعني أنه غير مسجل في اتحاد بلاده وجرى إسقاطه“.

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد أنها ستتجه نحو مركز التحكيم الرياضي السعودي بعد رفض لجنة الاستئناف احتجاج مشاركة لاعب أبها.

وكان أبها قد حقق الفوز على نظيره الاتحاد وقتها، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من الدوري، حيث يتعرض الاتحاد لفترة تراجع مستوى.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، حيث يسعى لتحسين النتائج خلال المباريات المقبلة.