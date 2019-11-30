خلافات داخل إدارة نادي الاتحاد السعودي بسبب مروان دا كوستا

كشفت مصادر قريبة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن المدافع المغربي الدولي مروان دا كوستا، محترف الفريق، بات يمثل أزمة داخل إدارة الفريق.

وبحسب المصادر، فإن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يطالب بإبعاد اللاعب وعرضه للبيع، فيما يطالب آخرون بتوقيع عقوبات مؤلمة عليه لضبط تصرفاته.

وكانت مشاجرة سابقة بين شوطي إحدى المباريات الودية قد اندلعت بين اللاعب وفواز القرني، ومرة أخرى بين اللاعب وحمدان الشمراني، حيث لم يكتفِ دا كوستا بالمشاجرة لكنه تلفظ على رئيس النادي أنمار الحائلي.

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد ذكرت أن اللاعب يضغط على إدارة النادي لتجديد تعاقده موسمًا ثالثًا، علمًا بأنه متعاقد موسمين مع الاتحاد لم يُكمل منهما الموسم الأول.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، يوم الأربعاء، قررت تحويل المدافع المغربي الدولي مروان دا كوستا إلى التدريبات الانفرادية وذلك لأسباب انضباطية.

ولم تكشف الإدارة الاتحادية عن سبب العقوبة، إلا أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى احتمالية غضب الإدارة من انتقاد اللاعب للجهاز الفني بسبب الدفع به رغم عدم جاهزيته بدنيًا.

ورد المغربي مروان دا كوستا على قرار الإدارة الاتحادية سريعًا عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“ بقوله: ”معكم حتى النهاية“.. مرفقًا صورة له وهو يتفاعل مع جماهير العميد في إحدى المباريات.