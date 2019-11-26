نادي الاتحاد السعودي يصدر بيانًا رسميًا لتوضيح أزمة رحيل لاعبه إيميليانو فيتشو

أصدر نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا لكشف الحقائق بشأن لاعبه الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ محترف الفريق الأول لكرة القدم، ورحيله عن صفوف النادي.

اللاعب الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي، متهمًا مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالتقصير في مستحقاته المالية.

ومنذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين، هو ما لم يعد يطيقه المحترف الأرجنتيني.

وقال النادي في بيانه، إنهم لاحظوا تدني مستويات اللاعب بعد رحيل المدرب السابق للفريق التشيلي سييرا، وبدورها قامت إدارة الكرة بالاجتماع به لحثه على بذل المزيد من الجهد والإسهام مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية ولكن دون جدوى“.

وأضاف البيان: ”قامت إدارة النادي بسداد رسوم مدرسة ابنة اللاعب فيكيو وهو ما يتنافى مع ما ذكره في منشوره الأخير“.

وتابع البيان: ”غادر اللاعب المملكة دون إشعار الإدارة بعد المباراة الأخيرة، حيث يتبع الإجراءات النظامية المتبعة التي تكفل له حقوقه حال تجاوز سداد المستحات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده“.

وشددت: ”أما فيما يتعلق بمسألة الرواتب المتأخرة، وعدت الإدارة اللاعب وزملاءه بأن يتم إيداعها بعد المباراة الأخيرة في الدمام وهو ما حدث فعلًا اليوم، فقد تم إيداع الرواتب لكافة اللاعبين“.

وأكد النادي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه اللاعب، والتي تكفلها له لوائح الاحتراف، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص كائن من كان، أن يحاول زرع البلبلة أو محاولة الضغط على النادي واستخدام ظروفه لمصالحه الشخصية، ومحاولة استعطاف الجماهير الرياضية والتغطية على سوء مستواه أو سلوكه بالنشر أو التعليق على مثل هذه الأمور الداخلية على نادي الاتحاد، ويؤكد المجلس أنه لن يتوانى في الحفاظ والدفاع عن حقوق النادي.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

منذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين، هو ما لم يعد يطيقه المحترف الأرجنتيني.

فيتشو شارك في عشر مباريات بقميص العميد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، الذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيئ.