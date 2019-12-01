تقرير: عمر السومة يجري جراحة في عضلات البطن ويعود في مباراة الأهلي ضد الهلال بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، سيخضع لعملية جراحية في عضلات البطن، يوم الخميس المقبل، في مدينة ميونخ الألمانية، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن الجراحة لن تبعد السومة عن المشاركة مع الفريق لمدة طويلة، حسب ما يروج له البعض، مشيرة إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق بشكل كبير ابتداءً من لقاء الهلال المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مطلع العام المقبل، تحديدًا يوم الـ7 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتأكد غياب السومة، لمدة شهر تقريبًا، من بعد إجرائه العملية، سيقضيه بين برنامج علاج وتأهيل تحت إشراف الأجهزة الطبية في النادي الأهلي قبل منحه الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بصورة طبيعية، وبالتالي سيتأكد غيابه عن مباراة النجوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب مباراة ضمك والشباب في مسابقة الدوري.

ويرتبط السومة بعقد مع الأهلي حتى عام 2021، إذ يلعب مع الفريق الأول منذ 5 سنوات ونصف السنة تقريبًا، عندما انتقل إليه من القادسية الكويتي، حيث شارك في 162 مباراة، سجل خلالها 149 هدفًا وصنع 21 أخرى.

وقال السومة في تصريحات صحفية أخيرًا: ”أنا أعشق الأهلي وجماهيره، وأشعر بالاستقرار مع الفريق.. ولكن نحن في عصر الاحتراف وكل شيء وارد بشأن مستقبلي“.

وأشار النجم السوري البالغ من العمر 30 عامًا، إلى أنه لعب في أندية الفتوة السوري والقادسية الكويتي والأهلي السعودي، وقد يمثل فريقًا رابعًا خلال مسيرته الكروية، وذلك قبل اعتزال كرة القدم، خاصة مع تبقي عام على نهاية عقده مع قلعة الراقي.

وشدد السومة، على أنه في وقت سابق، رفض عروضًا مغرية للرحيل عن الأهلي، خاصة من النصر الذي كان قريبًا للغاية من ارتداء قميصه، بالإضافة إلى بعض الفرق الصينية.

وسينضم إلى السومة في ميونيخ زميله خالد البركة الذي أكد النادي الأهلي أيضًا تعرضه ”لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن“، وسيجري عملية جراحية في المدينة الألمانية الأسبوع المقبل، على أن يخوض بعد ذلك برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا يمتد لما بين أربعة وستة أسابيع.

ويقدم السومة موسمًا مميزًا مع ناديه في الدوري السعودي، وقد سجل له ستة أهداف ساهمت في احتلاله المركز الثالث في الترتيب متساويًا بالنقاط مع الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني.

كما سجل سبعة أهداف لبلاده في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ما ساهم في تصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات).

وينتظر أن يعمل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق، على تكثيف إعداد اللاعب مهند عسيري من خلال التدريبات اليومية، والعائد من إصابة غيبته طويلاً عن المشاركة رغبة في تحضيره للمواجهات المقبلة، وتحسبًا للاستعانة به بجانب زميله دجانيني تفاريس، مهاجم الرأس الأخضر، في ظل غياب اللاعب عمر السومة الإجباري بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، عاود فريق الأهلي لكرة القدم مساء أمس السبت، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، بعد تمتع اللاعبين بيومي راحة تحضيرًا لمواجهة النجوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستهل المدرب السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي، تدريبات الأمس باجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، شرح من خلاله البرنامج الإعدادي الخاص بمباراة النجوم، الذي سيسير عليه الجميع بجانب العمل الفني المطلوب تنفيذه خلال التدريبات، وتركزت تدريبات أمس على الجوانب اللياقية المكثفة لتعويض يومي الإجازة الممنوحين لهم من المدرب.