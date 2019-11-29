إصابة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي وغيابه عن الملاعب لهذه الفترة

تعرض السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي للإصابة خلال تواجده مع فريقه.

وكشف النادي في حسابه الرسمي عبر ”تويتر“ أن السومة سيغادر إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

وقال الأهلي في بيانه: كان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية يوم الأربعاء.

وأضاف: ”فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع“.

وتابع: ”كما تعرض خالد البركة لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ، وسيجري اللاعب برنامجا تأهيليا بعد إجراء الجراحة يستمبر من 4 إلى 6 أسابيع“.