أهداف مباراة البحرين ضد السعودية.. 2-0 لـ“الأخضر“ (فيديو)

سجل عبدالله الحمدان الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك نظيره البحريني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية لبطولة ”خليجي 24“.

وفي الدقيقة 58 يسجل محمد عبده خبراني الثاني للسعودية.

خليجي 24 | السعودية 2 × 0 البحرين | هدف الثاني السعودية محمد خبراني يسجل بلنتي بـ الراس ماشاءالله HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Xd3FY6oA9V — فهد كاس الخليج (@AQ14D) November 30, 2019

تاريخ المواجهات وترتيب الفريقين

يحتل منتخب السعودية المركز الأخير في المجموعة الثانية بعد الخسارة أمام الكويت بنتيجة 1/3، ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني بعد التعادل مع عمان دون أهداف.

وسبق أن تقابل المنتخبان في عدة مناسبات ولكن اللقاء الأول كان في بطولة خليجي بالنسخة الأولى العام 1970 وانتهى بالتعادل دون أهداف، ثم فاز منتخب السعودية بنتيجة 4/1 في (خليجي3) العام 1974، ورد المنتخب البحريني بالفوز بنتيجة 2/1 في (خليجي 4) العام 1976، وتعادلا في (خليجي 5) العام 1979، وفاز الأخضر 1/0 في تصفيات مونديال 1982.

وتعادل المنتخبان في نسخة خليجي 6 العام 1982، وفاز الأخضر في نسخة خليجي 7 العام 1984، وتغلب منتخب البحرين في نسخة خليجي 8 العام 1986، ورد المنتخب السعودي بالفوز بهدف ماجد عبدالله في نسخة خليجي 9، وتعادلا في أمم آسيا 1988 ثم فاز منتخب البحرين في خليجي 11 بنتيجة 2/1، وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 3/1 في خليجي 12، وبالنتيجة ذاتها في نسخة خليجي 13، ثم تعادلا في نسخة خليجي 14.

وفي تصفيات مونديال 2002 تعادل الفريقان 1/1، ثم فاز الأخضر 4/0، وفاز المنتخب السعودي في نسخة خليجي 15 بنتيجة 3/1، وفي كأس العرب العام 2002 بدور المجموعات ثم في اللقاء النهائي.

وتغلب منتخب السعودية في خليجي 16 العام 2004، ثم فاز المنتخب البحريني 3/0، وفاز الأخضر بنتيجة 2/1 في خليجي 18، وتغلب المنتخب السعودي 4/0 في كأس آسيا العام 2007، وتعادلا ذهابًا وإيابًا في تصفيات مونديال 2010، وفاز منتخب البحرين في بطولة غرب آسيا العام 2012، وفاز الأخضر في خليجي 22 بثلاثية نظيفة، وتعادلا في بطولة غرب آسيا في أغسطس الماضي.

وتقابل المنتخبان إجمالًا في 28 مباراة وفاز الأخضر 14 مرة، وتغلب المنتخب البحريني 5 مرات وتعادلا 9 مرات.