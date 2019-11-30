الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24

يخوض المنتخب السعودي ثاني مواجهاته في بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات لكرة القدم في نسختها رقم 24 التي تستضيفها قطر.

ويلعب منتخب السعودية أمام البحرين، مساء اليوم السبت، ثاني جولات المجموعة الثانية للبطولة، بينما يلتقي منتخب عمان نظيره الكويت في المجموعة ذاتها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة منتخبي السعودية والبحرين:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل القطري.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي، والكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، والكأس 2 بصوت المعلق محمد السعدي، وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي، والكويت الرياضية بصوت المعلق حامد كميل.

تاريخ المواجهات وترتيب الفريقين

يحتل منتخب السعودية المركز الأخير بالمجموعة الثانية بعد الخسارة أمام الكويت بنتيجة 1/3، ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني بعد التعادل مع عمان دون أهداف.

وسبق أن تقابل المنتخبان في عدة مناسبات ولكن اللقاء الأول كان في بطولة خليجي بالنسخة الأولى العام 1970 وانتهى بالتعادل دون أهداف، ثم فاز منتخب السعودية بنتيجة 4/1 في (خليجي3) العام 1974، ورد المنتخب البحريني بالفوز بنتيجة 2/1 في (خليجي 4) العام 1976، وتعادلا في (خليجي 5) العام 1979، وفاز الأخضر 1/0 في تصفيات مونديال 1982.

وتعادل المنتخبان في نسخة خليجي 6 العام 1982، وفاز الأخضر في نسخة خليجي 7 العام 1984، وتغلب منتخب البحرين في نسخة خليجي 8 العام 1986، ورد المنتخب السعودي بالفوز بهدف ماجد عبدالله في نسخة خليجي 9، وتعادلا في أمم آسيا 1988 ثم فاز منتخب البحرين في خليجي 11 بنتيجة 2/1، وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 3/1 في خليجي 12، وبالنتيجة ذاتها في نسخة خليجي 13، ثم تعادلا في نسخة خليجي 14.

وفي تصفيات مونديال 2002 تعادل الفريقان 1/1، ثم فاز الأخضر 4/0، وفاز المنتخب السعودي في نسخة خليجي 15 بنتيجة 3/1، وفي كأس العرب العام 2002 بدور المجموعات ثم في اللقاء النهائي.

وتغلب منتخب السعودية في خليجي 16 العام 2004، ثم فاز المنتخب البحريني 3/0، وفاز الأخضر بنتيجة 2/1 في خليجي 18، وتغلب المنتخب السعودي 4/0 في كأس آسيا العام 2007، وتعادلا ذهابًا وإيابًا في تصفيات مونديال 2010، وفاز منتخب البحرين في بطولة غرب آسيا العام 2012، وفاز الأخضر في خليجي 22 بثلاثية نظيفة، وتعادلا في بطولة غرب آسيا في أغسطس الماضي.

وتقابل المنتخبان إجمالًا في 28 مباراة وفاز الأخضر 14 مرة، وتغلب المنتخب البحريني 5 مرات وتعادلا 9 مرات.

رينارد.. وعودة القوة الضاربة

يسعى منتخب السعودية لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز بعد عودة القوة الضاربة بمشاركة لاعبي الهلال الذين اكتملت جاهزيتهم البدنية بعد أن حصلوا على راحة في لقاء الكويت الماضي، وفضل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني إراحتهم بعد خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد رينارد في المؤتمر الصحفي أن فريقه ما زال في دائرة المنافسة ويدرك جيدًا أهمية الفوز في المباراة قائلًا: ”أصبحنا في مواجهة تستوجب تحقيق الفوز فقط والجميع في حالة تركيز لحصد النقاط الثلاث“.

ومن المقرر أن يقوم رينارد بتعديلات على تشكيلة الأخضر بوجود الحارس فواز القرني، وأمامه الرباعي الدفاعي زياد الصحفي ومحمد عبده خبراني وسلطان الغنام وياسر الشهراني، ويقود خط الوسط عبدالله عطيف وسلمان الفرج وعبدالفتاح عسيري وهتان باهبري وسالم الدوسري، مع المهاجم عبدالله الحمدان.

أوراق البحرين

يبحث المنتخب البحريني عن تحقيق الفوز وزيادة فرص تأهله لدور الأربعة بالبطولة، وهو ما أكده المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني، مشيرًا إلى أن اللقاء صعب خاصة أن الأخضر السعودي لديه كتيبة مواهب.

ويعوّل المنتخب البحريني على تشكيلته التي خاض بها لقاء عمان وضمت كلًا من الحارس سيد شبر، وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد نبيل وسيد مهدي وراشد الحوطي وسيد رضا، ويقود خط الوسط جاسم الشيخ وعلي حرم مع صانع الألعاب الموهوب كميل حسان والجناح السريع علي جعفر واللاعب المميز مهدي فيصل، مع المهاجم محمد الرميحي.

وقال محمد عظيمة مدرب الأهلي البحريني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب البحريني لديه لاعبون موهوبون وقادرون على تقديم مباراة قوية ضد السعودية متوقعًا لقاء مميزًا.

وأوضح أن المنتخب السعودي سيستعيد قوته الضاربة بوجود سالم الدوسري تحديدًا وهو أحد أبرز اللاعبين في آسيا بجانب هتان باهبري بخلاف وجود عبدالفتاح عسيري وغيرهم من اللاعبين الموهوبين أصحاب الخبرات.