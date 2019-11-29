مباراة السعودية والبحرين.. رينارد يقدّم وعدًا لجماهير الأخضر

قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إنه سيجري العديد من التغييرات على تشكيلة فريقه المبتلى بالغيابات عندما يواجه البحرين في مباراته الثانية بكأس الخليج لكرة القدم في قطر غدًا السبت.

واضطر المدرب الفرنسي لإشراك تشكيلة أغلبها من لاعبي الصف الثاني في مباراته الافتتاحية ضد الكويت يوم الثلاثاء ليخسر 1/3، في ظل انضمام 8 من لاعبي الهلال متأخرين، بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد، بينما فقد المنتخب السعودي جهود محمد العويس حارس الأهلي وعبدالله مادو مدافع النصر في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة.

وأبلغ رينارد الصحفيين اليوم الجمعة: ”خسرنا مباراتنا الأولى ولذلك ظهرنا للحائط، نعرف أننا إذا أردنا التأهل للدور قبل النهائي فإن علينا الفوز بالمباراة القادمة الكل يدرك الموقف جيدًا وأثق أن اللاعبين سيكونون على استعداد“.

وأضاف ”استعداداتنا للمباراة الأولى لم تكن الأفضل، خاصة أن كل اللاعبين لعبوا في الدوري ونهائي دوري الأبطال يوم السبت والأحد وسافرنا يوم الإثنين، وبعض اللاعبين وصلوا فجر يوم المباراة الأولى ولذلك لم تكن من الممكن مشاركتهم“.

وتابع ”لكني أستطيع أن أؤكد لكم مشاركتهم (ضد البحرين)، الفريق سيكون مختلفًا تمامًا عن المباراة الأولى، هذا لا يعني أن الفريق سيكون أفضل أو سنضمن الفوز بالمباراة، لكن يجب أن نتحلى بالتركيز، نمتلك لاعبين محترفين للغاية وأثق تمامًا فيهم“.

ورفض رينارد التقليل من فرص فريقه في التقدم بالبطولة رغم الخسارة أمام الكويت، وقال إن المنتخب السعودي يمتلك مجموعة رائعة من المحترفين.

وقال مدرب المغرب السابق: ”أنا مع هذا الفريق منذ 3 أشهر وأستطيع أن أؤكد لكم أن هذا الفريق يمتلك قدرات كبيرة وروحًا رائعة، وأهم شيء هو أننا فريق واحد“.

وأردف ”أعتقد أنكم تعرفون هذه البطولة أكثر منّي. بعض الفرق في الماضي خسرت المباراة الأولى لكن فازت باللقب، ولذلك هذا لا يعني أننا خارج المنافسة“.

وتابع ”أستطيع أن أؤكد لكم أنكم ستشاهدون غدًا فريقًا مختلفًا تمامًا، وأتمنى أن يكون الأداء جيدًا جدًا“.

واتفق الحارس فواز القرني مع مدربه الفرنسي، وقال إن المنتخب السعودي لم يخرج من المنافسة على اللقب.

وقال: ”نحن محترفون وعائلة واحدة ويجب أن نتقبل الخسارة كما نتقبل الفوز، خسرنا (أمام الكويت) لكن مازلنا ننافس، نحن فريق قوي وفريق منافس على البطولة“.

وأضاف ”كلامنا دائمًا (في غرفة الملابس) يكون إيجابيًا. هناك مباراتان في الدور الأول يجب أن نظهر فيهما بمظهر يليق بسمعة المنتخب السعودي، المباريات القادمة ستكون مفصلية… سنكون على قدر المسؤولية، سترون فريقًا مغايرًا تمامًا في مباراة الغد“.