تصنيف الفيفا.. تقدم منتخب السعودية وتراجع الإمارات ومصر وثبات القمة

احتفظت المنتخبات الخمسة الأولى بترتيبها في قمة التصنيف العالمي، الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، حيث ظل منتخب بلجيكا أولًا، وفرنسا ثانيًا، ثم البرازيل في المركز الثالث، في حين يأتي منتخب إنجلترا في المركز الرابع، وأوروغواي خامسًا.

في حين جاء التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل بتقدم منتخب كرواتيا للمركز السادس عوضًا عن منتخب البرتغال الذي تراجع للمركز السابع، وظل منتخب إسبانيا ثامنًا، ثم الأرجنتين تاسعًا وكولومبيا عاشرًا.

شهدت الفترة الماضية إقامة 177 مباراة دولية من ضمنها تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أوروبا وكأس أفريقيا، ولذلك تمكنت إيطاليا من التقدم مركزين لتصبح في المركز الثالث عشر، وبولندا مركزين لتصبح في المركز التاسع عشر، كما تقدم منتخب الكويت 9 مراكز وأصبح في المركز الـ147.

وشهدت القارة الآسيوية إقامة جولتين ضمن تصفيات مونديال 2022، فقد كان طبيعيًا أن تتغير القمة، حيث تقدم منتخب اليابان للمركز الأول (28 عالميًا)، وظل منتخب كوريا الجنوبية ثالثًا لكن مع تراجعه إلى المركز 41، واستعاد منتخب أستراليا جزءًا من عافيته بتقدمه مركزين ليصبح في المركز الـ42، وكذلك تقدم منتخب قطر 4 مراكز، ليصبح في المركز الـ 55.

وتقدم منتخب السعودية إلى المركز الـ67 عالميًا، والسادس آسيويا، في حين يأتي منتخب الإمارات في المركز السابع على مستوى آسيا، و71 على المستوى العالمي.

وعلى صعيد القارة الأفريقية، فقد حافظ منتخب السينغال على الصدارة ببقائه في المركز الـ20 عالميًا، وظل منتخب تونس في المركز الثاني بتقدمه إلى المركز الـ 27 عالميًا، ونيجيريا ثالثًا في المركز الـ31 عالميًا، والجزائر رابعًا مع تقدمه إلى المركز الـ35 عالميًا، والمغرب خامسًا في المركز الـ 43 عالميًا.

وتراجع منتخب مصر مركزين في تصنيف الفيفا ليحل في المركز الـ 51 عالميًا والسابع أفريقيًا.

وتعادل منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام البدري، أمام كينيا 1/1، وأمام جزر القمر سلبيًا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقفز منتخب جزر القمر 9 مراكز في تصنيف الفيفا بعد الفوز على توغو والتعادل أمام منتخب مصر، ليصعد الى المركز الـ 133 عالميًا.