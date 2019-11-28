بينهم الوليد بن طلال.. تُركي آل الشيخ يكرم رجال نادي الهلال بعد التتويج بدوري أبطال آسيا (شاهد)

نظمت هيئة الترفيه السعودية احتفالية عالمية لتكريم رموز ورجال نادي الهلال السعودي وذلك بعد تتويجهم باللقب القاري الآسيوي بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهلهم لكأس العالم للأندية، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وأقيم الحفل على مسرح محمد عبده في ”بوليفارد“ الرياض.

وأعد ”آل الشيخ“ حفلًا تاريخيًا للهلال، شهد تواجد عدد كبير من رموزه ورجاله عبر سنوات مختلفة، واستقبل المسؤول الحكومي كلًا من صاحب السمو الملكي الوليد بن طلال، والأمير خالد بن محمد، والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن تركي، والأمير أحمد بن سلطان.

كما استقبل كلًا من فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي، ويلهامسون، رئيس النادي فهد بن نافل، طارق التائب، وقائد الفريق محمد الشلهوب.

وقال تركي آل الشيخ: ”هؤلاء هم رجال الهلال على قلب رجل واحد نشكر كل من لم تسمح له ظروفه للحضور ونتمنى التوفيق للجميع“، مبينًا أن هذا الإنجاز لا يُنسب فقط لعهد إدارة ”فهد“ ولكنه بناء أجيال وأجيال.

وتابع: ”الجيل اللي تشوفوه الآن جيل بدأه في الناشئين الأمير سعود بن تركي وجيل الأمير عبدالله بن مساعد وأشرف عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كلهم صنعوا هذا الإنجاز“.

وأضاف ”آل الشيخ“ قائلًا: فهد رئيس النادي وراه رجل بقامة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، وكل هذا لم يكن يتم لولا دعم سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان“، مقدمًا الدرع لرئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل.

وفي كلمة ”بن نافل“، بعد تكريمه قال: ”شكرًا لكم جزيلًا لقيادتنا الرشيدة، شكرًا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرًا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان قائد رؤية 2030“.

وأردف رئيس نادي الهلال قائلًا: ”أشكر المستشار تركي آل الشيخ على هذا الاحتفال الذي أقيم في فترة وجيزة، وأشكر وعده لنا بمكافأة اللاعبين أشكره لدعم الفريق وصلتنا المكافأة“.

واستطرد بن نافل: ”وفي هذه المناسبة، أشكر رجال الهلال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال على دعم الفريق، كما أشكر إخواني اللاعبين والرؤساء السابقين“.

واختتم كلمته قائلًا: ”أشكر اللاعبين الذين أسعدوا جماهير الهلال باللقب، وهناك مفاجآت أخرى قادمة إن شاء الله“.

وكانت مفاجأة الحفل هو فنان العرب محمد عبده، المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي، إلا أنه حضر الاحتفالية حاملًا كوفية الهلال وقال: ”هالليلة كلنا هلاليين“، ثم أدى أغنيته الشهيرة ”خضر الفنايل“ في ليلة رفعت شعار: ”ليلة زعيم آسيا“.

وقدم أسطورة الهلال محمد الدعيع في كلمة بالاحتفال باللقب الآسيوي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وقدم الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري لفريق نادي الهلال مؤكدًا أن اللاعبين وعدوا وأوفوا، مختتمًا كلمته بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير بهذه الاحتفالية.

وشهدت الاحتفالية حضور نجوم الغناء بينهم محمد عبده وراشد الفارس وحسين الجسمي ورابح صقر، الذين تغنوا بالعديد من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور في احتفالية ليلة زعيم آسيا.

وكان الفنان راشد الماجد مفاجأة الحفل والذي صعد المسرح وغنى برفقة الفنان ماجد المهندس أغنية ”نعم نعم هذا الهلال“، فيما أدى راشد الماجد أغنية ”يا محمد“ ثم أهدى الفريق أغنية ”شرطان الذهب“.

يُشار إلى أن نادي الهلال السعودي تُوج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد إحراز سالم الدوسري وغوميز هدفي المباراة وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وينافس الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي ستُجرى فعالياتها بقطر خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، حيث يستهل بطل آسيا مشواره بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم 14 ديسمبر، في الدور الثاني بالمونديال.