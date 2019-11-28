بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي يوجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان (شاهد)

أرسل الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شدد خلالها على ولائه للفريق ومواصلة التألق عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بعثة الهلال المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي، بعد الفوز على أوراوا رد دياموندز الياباني ليحصد ”الزعيم“ اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

ونشر غوميز صورة على حسابه في تويتر إلى جوار ولي العهد وكتب بالإنجليزية: ”إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدًا دائمًا للقتال وحماية عرينه“.

It was an honor to be invited to crown prince Mohammed Ben Salmane, after the victory of the Asian Champions League.

Your lion will always be ready to fight and protect his own.

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ويشتهر غوميز باحتفاله عقب تسجيله الأهداف عبر السير على يديه وركبته والزئير مثل الأسد ويتوجه نحو الشباك لتقطيعها.

ونشر المهاجم الفرنسي إلى جوار الرسالة علم المملكة العربية السعودية ثلاث مرات إلى جوار الصورة التي كان يحمل خلالها كأس البطولة مناصفة مع ولي العهد.

ربما كانت أهداف غوميز وبراعة المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو الخططية من النقاط المضيئة في مسيرة الهلال نحو لقب دوري أبطال آسيا، لكن اتفق الجميع على أن كلمة السر وراء الإنجاز المنتظر منذ نحو 20 عامًا هي ”الثقة“.

وفاز الهلال خارج أرضه بهدفين نظيفين على أوراوا أمام أكثر من 60 ألف مشجع للفريق الياباني، ليكرر فوزه في الذهاب بهدف نظيف ويثأر لخسارته أمام المنافس ذاته في نهائي 2017 وفي الملعب نفسه في سايتاما.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال بشكله الحالي ثلاث مرات، بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل وسيصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا والسد بطل قطر وممثل أصحاب الأرض.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ تتويج السد بدوري الأبطال في 2011، وقبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها.