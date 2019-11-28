شاهد ما دار بين رئيس نادي الهلال ومشجع نصراوي (فيديو)

ظهر أحد مشجعي النصر مع رئيس الهلال السعودي فهد بن نافل بصحبة كأس دوري أبطال آسيا وقد شكر المشجع الهلال ورئيسه.

وتحدثا عن الروح الرياضية التي من المفترض أن تسود بين الناديين، وكان رد بن نافل ”أن الهلال ممثل الوطن وقد فاز بلقب آسيا لذلك ينبغي على الجميع الاحتفال باللقب“.

وساد مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الروح الرياضية بين المشجع ورئيس الهلال والتي ينبغي أن تسود عليها الأجواء بين جماهير السعودية.

وكانت بعض الدعوات النصراوية تدعو لخسارة الهلال اللقب القاري قبل مباراة الإياب؛ ما أساء لعلاقة جماهير الناديين بينما حرقت جماهير الهلال عقب التتويج علم النصر وتم القبض على من فعل ذلك.

وحظى فريق الهلال باستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي احتفل بهم ومعهم بكأس دوري أبطال آسيا الثالث في تاريخ النادي والبطولة الآسيوية السابعة للزعيم.

وقال بن نافل رئيس الهلال في تصريحات سابقة لمحطات تلفزيونية رياضية في السعودية ”لم تكن مباراة صعبة. شعرت بأننا أبطال آسيا قبل وقت طويل. تعاملت مع أشخاص ولاعبين أثق بهم تمامًا“.

وقال القائد سلمان الفرج الذي كان شاهدًا على الإخفاقين ”لا دموع حزن اليوم وإنما دموع فرح. لدينا الإصرار على تحقيق اللقب منذ 2014. خسرنا في آخر محاولتين بسبب أخطاء وعدم محالفة الحظ وأفلحنا في الثالثة بفضل الجهد الجماعي وبفوز مستحق في الذهاب والإياب“.

إنجاز هلالي

وأحرز الهلال بجدارة لقب دوري أبطال آسيا بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني وانتصر بهدفين نظيفين خارج أرضه في استاد سايتاما يوم الأحد الماضي.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة الـ 74 وأضاف الهداف بافتيمبي جوميس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابًا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017 كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، ثلاث مرات بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل، وسيصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا والسد بطل قطر وممثل أصحاب الأرض.