مباراة السعودية والكويت: كيف أضاع يحيى الشهري تلك الكرة والمرمى كان خاليًا؟ (فيديو)

أضاع يحيى الشهري مهاجم المنتخب السعودي فرصة غريبة أمام منتخب الكويت، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة الخليجية التي تستضيفها قطر.

وتهيأت الكرة أمام الشهري في الدقائق الأولى والمرمى كان خاليًا، ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم لتخرج الكرة ضربة مرمى.

ويأمل الأخضر السعودي تحقيق الفوز في أول مواجهاته في كأس الخليج أمام الأزرق الكويتي في مواجهة قوية وخارج الحسابات.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات مميزة وعديدة بين منتخبي السعودية والكويت، وبدأت هذه اللقاءات يوم 10 سبتمبر 1961 بدورة الألعاب العربية الثالثة وفاز الأخضر بهدف نظيف.

وفي النسخة الأولى لكأس الخليج العام 1970 فاز منتخب الكويت بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في النسخة الثانية العام 1972 ثم فاز المنتخب الكويتي في النسخة الثالثة العام 1974 وفاز الأزرق أيضًا في النسخة الرابعة العام 1976 بنتيجة 3-1 وتعادلا دون أهداف بالنسخة الخامسة العام 1979.

وفي تصفيات كأس العالم 1982 فاز المنتخب الكويتي ذهابًا وإيابًا ثم فاز الكويت أيضًا في كأس الخليج 1982 وتعادلا في خليجي 7 الذي أقيم العام 1984 وأنهى الأخضر تفوق الكويت في كأس آسيا 1984 بهدف نظيف.

وفاز منتخب الكويت في خليجي 8 العام 1986 بنتيجة 3-1 وتقابلا في نفس العام بدورة الألعاب الآسيوية في نصف النهائي وتعادلا ثم فاز الأخضر بضربات الترجيح وتعادلا دون أهداف في خليجي 9 العام 1988 وتعادلا أيضًا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1988 وفاز الأخضر بهدفين دون رد في البطولة العربية 1992.

وفي بطولة خليجي 11 العام 1992، فاز المنتخب السعودي على حساب الكويت بنتيجة 2-1.. وفي تصفيات كأس العالم 1994 تعادلا دون أهداف وفاز المنتخب السعودي بثنائية دون رد بينما فاز المنتخب السعودي في خليجي 12 العام 1994 بثنائية دون رد وتغلب المنتخب الكويتي في خليجي 13 العام 1996.. وفي تصفيات مونديال 1998 تبادل الفريقان الفوز.

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في كأس العرب 1998 وكأس الخليج 14 في نفس العام.. وتغلب الأخضر بنتيجة 3-2 في كأس آسيا 2000 وتعادل المنتخبان بهدف لكل منهما في كأس الخليج 2002 و2004.. وفي تصفيات مونديال 2006 تعادلا دون أهداف وفاز الأخضر بثلاثية دون رد.

وفاز المنتخب السعودي بهدف نظيف في بطولة خليجي 19 العام 2009 ثم تعادل في النسخة التالية وفاز الأخضر برباعية دون رد في كأس العرب 2012 ثم فاز منتخب الكويت في نسخة خليجي 21 بهدف نظيف وفاز الأخضر في خليجي 23 العام 2017 وفاز الكويت في بطولة غرب آسيا يوم 4 أغسطس الماضي.

وإجمالاً، تقابل المنتخبان على مدار تاريخ اللقاءات 39 مرة ويحمل لقاء الليلة رقم 40.. وفاز منتخب السعودية 14 مرة مقابل 13 انتصارًا للكويت وتعادلا 12 مرة.

ونجح منتخب الكويت في حصد لقب كأس الخليج 10 مرات آخرها العام 2010، بينما توج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات آخرها العام 2003.