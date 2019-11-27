المنتخب الكويتي يصعق السعودية بثلاثية في بطولة خليجي 24 (فيديو)

حققت الكويت فوزًا مفاجئًا 3-1 على السعودية في مباراتهما الافتتاحية في كأس الخليج لكرة القدم على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، اليوم الأربعاء.
وأحرز المنتخب الكويتي هدفين سريعين في نهاية الشوط الأول عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع، وجعل البديل مبارك الفنيني النتيجة 3-صفر في الدقيقة 90.
وقلص فراس البريكان الفارق للمنتخب السعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما لعب بتشكيلة أغلبها من الصف الثاني مع جلوس لاعبي الهلال بين البدلاء عقب انضمامهم متأخرين للتشكيلة بعد المشاركة في إحراز لقب دوري أبطال آسيا، يوم الأحد.
وتصدرت الكويت، صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب، المجموعة الثانية مبكرًا بعد تعادل عُمان حاملة اللقب دون أهداف مع البحرين في وقت سابق اليوم.
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 1 – 0 على المنتخب #السعودية عبر أحمد الظفيري الدقيقة 43.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/dN62bakORJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 2 – 0 على المنتخب #السعودية عبر سامي الصانع د45.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/wQLPtEN9ab
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 3 – 0 منتخب #السعودية عبر مبارك الفنيني د90.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/7m8pwo7uyO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019
فيديو : هدف منتخب #السعودية يقلص الفارق 1 – 3 منتخب #الكويت عبر فراس البريكان د90+6 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/a7ThQReENA
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019