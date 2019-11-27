المنتخب الكويتي يصعق السعودية بثلاثية في بطولة خليجي 24 (فيديو)

حققت الكويت فوزًا مفاجئًا 3-1 على السعودية في مباراتهما الافتتاحية في كأس الخليج لكرة القدم على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، اليوم الأربعاء.

وأحرز المنتخب الكويتي هدفين سريعين في نهاية الشوط الأول عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع، وجعل البديل مبارك الفنيني النتيجة 3-صفر في الدقيقة 90.

وقلص فراس البريكان الفارق للمنتخب السعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما لعب بتشكيلة أغلبها من الصف الثاني مع جلوس لاعبي الهلال بين البدلاء عقب انضمامهم متأخرين للتشكيلة بعد المشاركة في إحراز لقب دوري أبطال آسيا، يوم الأحد.

وتصدرت الكويت، صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب، المجموعة الثانية مبكرًا بعد تعادل عُمان حاملة اللقب دون أهداف مع البحرين في وقت سابق اليوم.