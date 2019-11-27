أهداف مباراة السعودية والكويت.. 3-1 للأزرق (فيديو)

وضع أحمد الظفري لاعب المنتخب الكويتي فريقه في المقدمة أمام السعودية خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة الخليجية التي تستضيفها قطر.

واستلم الظفيري كرة بينية مع نهاية الشوط الأول، وضعها في الشباك معلنًا تقدم منتخب الأزرق.

وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني للكويت بعده بثوانٍ.

وعزز مبارك الفنيني تقدم المنتخب الكويتي بالهف الثالث في الدقيقة 91، ثم أحرز فراس البريكان هف حفظ ماء الوجه للسعودية في الثواني الأخيرة.

ويأمل الأخضر السعودي تحقيق الفوز في أول مواجهاته في كأس الخليج أمام الأزرق الكويتي في مواجهة قوية وخارج الحسابات.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات مميزة وعديدة بين منتخبي السعودية والكويت، وبدأت هذه اللقاءات يوم 10 سبتمبر 1961 بدورة الألعاب العربية الثالثة وفاز الأخضر بهدف نظيف.

وفي النسخة الأولى لكأس الخليج عام 1970 فاز منتخب الكويت بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في النسخة الثانية عام 1972 ثم فاز المنتخب الكويتي في النسخة الثالثة عام 1974 وفاز الأزرق أيضًا في النسخة الرابعة عام 1976 بنتيجة 3-1 وتعادلا دون أهداف بالنسخة الخامسة عام 1979.

وفي تصفيات كأس العالم 1982 فاز المنتخب الكويتي ذهابًا وإيابًا، ثم فاز الكويت أيضًا في كأس الخليج 1982 وتعادلا في خليجي 7 الذي أقيم عام 1984، وأنهى الأخضر تفوق الكويت في كأس آسيا 1984 بهدف نظيف.

وفاز منتخب الكويت في خليجي 8 عام 1986 بنتيجة 3-1 وتقابلا في نفس العام بدورة الألعاب الآسيوية في نصف النهائي وتعادلا ثم فاز الأخضر بضربات الترجيح وتعادلا دون أهداف في خليجي 9 عام 1988 وتعادلا أيضًا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1988 وفاز الأخضر بهدفين دون رد في البطولة العربية 1992.

وفي بطولة خليجي 11 عام 1992، فاز المنتخب السعودي على حساب الكويت بنتيجة 2-1.. وفي تصفيات كأس العالم 1994 تعادلا دون أهداف وفاز المنتخب السعودي بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب السعودي في خليجي 12 عام 1994 بثنائية دون رد وتغلب المنتخب الكويتي في خليجي 13 عام 1996.. وفي تصفيات مونديال 1998 تبادل الفريقان الفوز.

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في كأس العرب 1998 وكأس الخليج 14 في نفس العام.. وتغلب الأخضر بنتيجة 3-2 في كأس آسيا 2000 وتعادل المنتخبان بهدف لكل منهما في كأس الخليج 2002 و2004.. وفي تصفيات مونديال 2006 تعادلا دون أهداف وفاز الأخضر بثلاثية دون رد.

وفاز المنتخب السعودي بهدف نظيف في بطولة خليجي 19 عام 2009 ثم تعادل في النسخة التالية وفاز الأخضر برباعية دون رد في كأس العرب 2012 ثم فاز منتخب الكويت في نسخة خليجي 21 بهدف نظيف وفاز الأخضر في خليجي 23 عام 2017 وفاز الكويت في بطولة غرب آسيا يوم 4 أغسطس الماضي.

وإجمالًا، تقابل المنتخبان على مدار تاريخ اللقاءات 39 مرة ويحمل لقاء الليلة رقم 40.. وفاز منتخب السعودية 14 مرة مقابل 13 انتصارًا للكويت وتعادلا 12 مرة.

ونجح منتخب الكويت في حصد لقب كأس الخليج 10 مرات آخرها عام 2010، بينما توج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات آخرها عام 2003.