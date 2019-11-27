مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي الودية قد تشهد الظهور الأول لعبد الفتاح آدم

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، قد يدفع بلاعبه عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في المباراة التجريبية بين الفريقين، غدًا الخميس، ضمن برنامج الاستعدادات خلال المعسكر الحالي في جبل علي بالإمارات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلًا عن مصادر خاصة، فإن فيتوريا وضع عبد الفتاح آدم ضمن حساباته في هذه المواجهة التجريبية، من أجل الاطمئنان على جاهزيته، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية قبل انطلاقة الموسم الجاري غاب على إثرها عن جميع مباريات الفريق الماضية.

وكان الفريق بدأ تدريباته، أمس، في معسكر جبل علي بعد ساعات من وصوله دبي.

وركز البرتغالي فيتوريا، مدرب الفريق، على النواحي البدنية، في محاولة منه إلى رفع المخزون اللياقي للاعبين، كما خصص جزءًا من الحصة التدريبية للجوانب الفنية والتكتيكية.

وعاد عبدالفتاح آدم أخيرًا للتدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب دام لـ 98 يوماً، وذلك منذ تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا في التاسع من أغسطس الماضي.

ومنذ انضمامه إلى النصر قادماً من التعاون في فترة الانتقالات الصيفية، لم يتسنَّ لآدم مهاجم الأصفر المشاركة في تدريباته الجماعية أو مبارياته نظراً للإصابة التي ألمت به مطلع الموسم.

ونشر عبد الفتاح آدم صورًا له أخيرًا في تدريبات النصر، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد استعداده بقوة للعودة إلى المباريات.