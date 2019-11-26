الأمير محمد بن سلمان يحمل كأس دوري أبطال آسيا أثناء استقباله نادي الهلال (صور)‎

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تكريمًا لحصوله على لقب دوري أبطال آسيا.

وظهر في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية، ولي العهد السعودي وهو يحمل كأس دوري الأبطال خلال حديثه مع لاعبي نادي الهلال.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي الهلال بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وحصد الهلال لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب ”سايتاما 2002“ فى إياب نهائى البطولة الآسيوية.

تمكن ”الزعيم“ من التتويج بأبطال آسيا 2019، للمرة الثالثة بالمجمل، والأولى بالمسمى الجديد، الذي بدأ عام 2003م.

الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، عامي (1991-2000) بالمسمى القديم، فضلًا عن تتويجة ببطولة 2019، في حين حصل على الميدالية الفضية، كوصيفٍ للبطولة القارية، خلال أعوام (1986-1987-2014-2017).

وحجز الهلال مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019، للمرة الأولى في تاريخه، ليعيد المملكة إلى البطولة المونديالية، بعد غياب استمر 14 عامًا، منذ مشاركة الاتحاد في نسخة 2005.