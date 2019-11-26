ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر يحتفل بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا (شاهد)

نشر الإعلامي السعودي، محمد أبوهداية، صورة تظهر ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر السعودي، جالسًا بين عدد من قدامى لاعبي نادي الهلال السعودي، للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا الذي حققه الهلال مؤخرًا.

ونجح الهلال في ضم لقب دوري أبطال آسيا لخزائنه بالفوز على أوراوا الياباني 3/0 بمجموع المباراتين.

وغرد أبوهداية: ”كابتن ونجم تاريخ النصر ماجد عبدالله بكل روح رياضية وخلق رفيع وحس وطني يتقدم المهنئين ويبارك بالإنجاز ويشارك في المناسبة.. صورة بدون تحية لإعلام زميرة وشلة البلوت مفادها: استحوا واخجلوا وتعلموا المراجل (!!)“.

وقدم ماجد عبدالله التهنئة عبر تويتر لنادي الهلال بعد فوزه باللقب مباشرة حيث غرد: ”أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ٢٠١٩“.

وسبق أن تمنى ماجد عبدالله فوز الهلال باللقب، في فيديو ظهر خلاله مع إعلامية سعودية قبل مباراة الإياب أمام أوراوا.

ودشن مغردون هاشتاج #رمز_النصر_ماجد_يحتفل_بالهلال كردة فعل على تواجد عبدالله في احتفالات الزعيم باللقب الآسيوي.

وغرد حساب يدعى أبومتعب العالمي: ”ابو عبدالله اسطورة الملاعب وأيضًا أسطورة الأخلاق قلب نظيف صافي لا يحمل الحقد والكره للهلال. طبيعي يتواجد في بيئة نظيفة صحية مثل بيئة الهلال“.

وغرد نايف عبدالله: ”دشنت هذا الهاشتاق شكراً وعرفاناً للنجم الكابتن ماجد عبدالله الذي لم يتوان في تهنئة منسوبي ممثل الوطن نادي الهلال والاحتفال معهم بعيداً عن ميوله الرياضية وإنما مشاركةً وحُباً للهلال الذي مثّل الوطن وشرف الرياضيين. ولا عزاء للمتعصبين!!“.

#ماجد_عبدالله سؤال : لو نفترض ان عبدالرحمن بن سعود رحمة الله عليه لو كان موجود هل سنشاهد ماجد بيطلع ويقول هالتصريح. !!؟ عاد انتم افهموها ???? pic.twitter.com/guacMqHvhW — 96:37 V???? ابو فرح ????V (@hnnh12) November 21, 2019

ولم يقدم نادي النصر السعودي التهنئة للهلال لفوزه بلقب دوري أبطال آسيا.