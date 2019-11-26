قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين كاملة (شاهد)

أسفرت قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات متوازنة لأندية دوري المحترفين.

ووقع الهلال مع الجبلين، بينما يصطدم النصر بالبكيرية، فيما يقع التعاون حامل اللقب مع العين.

جدير بالذكر أن التعاون توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019، بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

وفيما يلي قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين كاملة:

الهلال × الجبلين

النصر × البكيرية

النجوم × الأهلي

أبها × العربي

الصفا × الاتحاد

العين × التعاون

نجران × الفتح

الأخدود × أحد

الاتفاق × الطائي

جدة × الفيصلي

ضمك × الجيل

العدالة × الروضة

الشعلة × الشباب

الوحدة × الخليج

الرائد × المجزل

الفيحاء × الدرع

تعرّف معنا على نتائج قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ⬇️#قرعة_أغلى_الكؤوس???? pic.twitter.com/SpYl8b44af — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 26, 2019

يذكر أن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن جائزة الفائز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وكشف البكر في تصريحات لفضائية ”السعودية الرياضية“ عن حصول المتوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على مبلغ مالي يصل إلى 10 ملايين ريال.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أنه بالإضافة إلى الجائزة المالية، فإن المتوج ببطولة كأس خادم الحرمين سوف يضمن مقعدًا مباشرًا في السوبر المحلي، ودوري أبطال آسيا 2021.