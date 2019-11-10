التعاون والرائد يتأهلان لدور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل ناديا التعاون والرائد إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على اللواء (3/0)، وهجر (2/1)، مساء الأحد.

وفي المباراة الأولى لم يجد التعاون تعبًا في الفوز بثلاثية، بواسطة ناصر الدعجاني بتسديدة بيمناه رائعة بالمقص الأيمن بالدقيقة 32، ومنصور المولد الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 48 و75 بتسديدتين بيمناه بالمقص الأيسر للحارس.

وخاض المدرب البرتغالي باولو سيرجيو المباراة، بتشكيلة أغلبها من البدلاء، ولم يحضر سوى المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو من الأجانب بالتشكيلة الأساسية.

وفي المباراة الثانية، تغلب الرائد بقيادة مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي على مضيفه هجر، تناوب على التسجيل المحترف الكولومبي ماركو بيريز بعدما تلقى تمريرة حريرية من زميله عبدالله المقرن انفرد بالحارس ووضعها بمهارة بالمرمى بالدقيقة 38، والمتألق رائد الغامدي الهدف الثاني بالدقيقة 50 بعد تمويه ومراوغة مميزة لمدافع هجر وتسديدة بيسراه من بين قدمي الحارس.