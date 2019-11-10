وليد الفراج يُعلق على واقعة سلمان الفرج والعسكري (فيديو)‎

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فيديو دفع سلمان الفرج لعسكري من رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والذي أثار جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية.

وقال الفراج في تصريحات تليفزيونية: ”أتحدث مع الناس التي تريد أن تفهم فقط، ”هو علشان لاعب وقعت له مشكلة في نادي نختلق قصة للاعب في نادٍ آخر“.

وأضاف: ”ممنوع لأي لاعب هلالي أن يقع في بيته حتى 4 نوفمبر، ولا يذهب لأي مقر للشرطة لإنهاء احتياجاته متطلباته“.

وتابع: ”الكلام المكتوب في تويتر بشأن سلمان الفرج جاء من حسابات وهمية من أجهزة واحدة، كل واحد متظبط بمبلغ ويشتغلون تحريض للرأي العام، ولكن تأثيرهم يتعدى ساعتين، وأُسمّيه رأيًا عامًا مزورًا“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: من السخف تأليف قضية على لاعب بسبب وجود قضية على لاعب آخر.. الله يعين #الهلال من الآن إلى إياب النهائي. #الهلال_اوراوا pic.twitter.com/xa81v9LC3Z — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 10, 2019

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: ما تفعله الحسابات الوهمية "خرابيط" وتأثيرها لا يتعدى الساعتين.. هناك من لا يريد توافق أي جمهور مع #الهلال.. حب فريقك وانسى منافسك.#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/SEshl3RpSo — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 10, 2019

وتداولت الجماهير الرياضية في السعودية مقطع فيديو يبين دفع لاعب الهلال سلمان الفرج لأحد رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقام سلمان الفرج لاعب نادي الهلال السعودي بدفع عسكري من رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية الملعب من أجل تأمينه والحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين والجماهير، حيث كان اللاعب يقف على مسافة قريبة جدًا من الجماهير المحاولين الحصول على القميص الخاص به.

وعندما حاول رجال الأمن السيطرة على الموقف لضمان عدم نزول الجماهير للملعب، قام اللاعب سلمان الفرج بدفع رجل الأمن بيده على صدره طالبًا منه الابتعاد.

ونقلت الجماهير المقطع الذي يبين حضور اللاعب لمدرجات فريقه قبل أن يدفع رجل الأمن المكلف بحمايته هو وباقي اللاعبين .

واجتاح هاشتاغ #سلمان_الفرج_يدفع_عسكريًا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ظهرت عبارات الغضب على الجماهير المنافسة لنادي الهلال .

ويأتي هذا الهاشتاغ ردًا على هاشتاغ لجماهير الهلال تحدثت فيه عن اعتداء مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله على مسؤولة أمن في المطار .

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف للاعبه البيروفي اندريه كاريلو، علمًا بأن مباراة الإياب ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري .

المغرد سلطان البقمي قال :“#سلمان_الفرج_يدفع_عسكريًا⁩

‏وين اللي مسوين وطنيين وين اللي غثونا بمثالياتهم

‏هذا رجل أمن يعمل ليحفظ الأمن ويأتي لاعب يدفعه من صدره ”

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري وين اللي مسوين وطنيين وين اللي غثونا بمثالياتهم هذا رجل امن يعمل ليحفظ الامن ويأتي لاعب يدفعه من صدره pic.twitter.com/cjLNA8UFKa — سلطان البقمي (@Ss_m_f) November 10, 2019

المغرد حبر أصفر قال :“حضوره قبل المباراة بساعات من أجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وبالأخير يصير هذا الشيء !!

‏ ⁧#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري⁩“

حضوره قبل المباراة بساعات من اجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وبالأخير يصير هذا الشيء !!

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري pic.twitter.com/FoiVrI9Wm0 — حبر أصفر (@ANassr11) November 10, 2019

حضوره قبل المباراة بساعات من اجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وبالأخير يصير هذا الشيء !!

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري pic.twitter.com/FoiVrI9Wm0 — حبر أصفر (@ANassr11) November 10, 2019

يذكر أن مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، رقم قياسي من حيث عدد المشاهدات على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبلغ عدد مشاهدي المباراة على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الآسيوي نحو 4.4 مليون مشاهدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي كاريلو في شوط المباراة الثاني، علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.