النادي الأهلي السعودي يعلن رسميًا فترة غياب محمد العويس ويكشف تفاصيل العملية الجراحية

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، إجراء حارس مرمى الفريق الأول محمد العويس عملية جراحية يوم الأحد المقبل.

وتعرض العويس لإصابة بكسر في عظمة الوجه، في أول نصف ساعة من مباراة الأهلي مع الفيصلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يجري لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس عملية جراحية يوم الأحد المقبل، لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين، على أن يعاود اللاعب نشاطه الرياضي خلال (8) أسابيع.#سلامتك_يابو_لطيفه pic.twitter.com/hI7mr3Nka4 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 26, 2019

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر ظروف العملية الجراحية للعويس، قائلًا: ”يجري لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس عملية جراحية يوم الأحد المقبل، لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي استشاري جراحة الوجه والفكين“.

وأشار ”الراقي“ إلى عودة محمد العويس إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول بعد 8 أسابيع.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بعد مرور 10 جولات، وبفارق الأهداف عن الهلال والنصر، صاحبيْ المركزين الأول والثاني.