النادي الأهلي السعودي يكشف التشخيص الرسمي لإصابة محمد العويس في مواجهة الفيصلي

كشف النادي الأهلي السعودي، عن التشخيص الرسمي لإصابة حارس الفريق محمد العويس، والتي تعرض لها في مواجهة الفيصلي، مساء السبت، بعد تدخل قوي من مهاجم الأخير ويليام أوليفيرا، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي:“أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي الكابتن محمد العويس، عن إصابته بكسر في عظمة الوجه، وحاجته لمزيد من الفحوصات والاستشارات الطبية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومدة غيابه عن ممارسة النشاط الرياضي“.

أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الكابتن محمد العويس، عن إصابته بكسر في عظمة الوجه، وحاجته لمزيد من الفحوصات والاستشارات الطبية خلال (48) ساعة المقبلة، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومدة غيابه عن ممارسة النشاط الرياضي. pic.twitter.com/GK2P9bgmC0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 23, 2019

وفي الدقيقة 16، لعبت عرضية للفيصلي داخل منطقة جزاء الأهلي، وخرج محمد العويس لإبعادها، ولكن حدث تصادم قوي بالرأس بينه وبين محترف الفيصلي ويليام، ليسقط أرضًا.

وحاول الجهاز الطبي إسعاف العويس، ولكن الإصابة بدت قوية أسفل العين، ولم يستطع إكمال المباراة وخرج من الملعب، ودخل ياسر المسيليم في الدقيقة 20.

وتم نقل العويس بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وسط تحية من الجماهير الموجودة بالجوهرة المشعة.

وسبق لحارس الأهلي والمنتخب السعودي محمد العويس التعرض لإصابة قوية بالوجه، وبعد تعافيه منها، ارتدى قناعًا واقيًا في الكثير من المباريات.

واقتنص النادي الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خليل الفهد:

محمد العويس خرج من الملعب عبر سيارة الإسعاف.. ولدى العويس إصابات سابقة في نفس المكان ولبس على إثرها القناع.. ونتمنى له الشفاء والعودة لتمثيل المنتخب وفريقه.#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/AtJbxeTqcZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019

وافتتح دجانيني تفاريس أهداف الأهلي في اللقاء، عند الدقيقة 27، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 94، سجل محمد قاسم هدف الفيصلي الوحيد في اللقاء، بعدما استغل ارتباك خط دفاع الأهلي وصوب الكرة في مرمى المسيليم.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة، سجل دجانيني الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 +5، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال والنصر صاحبَي المركزين الأول والثاني، بينما الفيصلي في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال، بينما يواجه الفيصلي نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ11 التي تأجلت من الأسبوع المقبل إلى موعد يحدد لاحقًا.

وكان التعاون قد حقق الفوز على ضمك 2-1 في افتتاح الجولة في وقت سابق اليوم.