غوميز مهاجم الهلال يهدي ميدالية دوري أبطال آسيا لتركي آل الشيخ (فيديو)

أهدى الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، ميداليته عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا إلى تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال استقباله لبعثة الهلال في منزله عقب وصولهم إلى الرياض.

وحصد الزعيم الهلالي اللقب الآسيوي عقب فوزه على مضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني بالفوز بهدفين نظيفين في إياب الدور النهائي في استاد سايتاما 2002 يوم الأحد، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب بالرياض بهدف نظيف.

وقال آل الشيخ في تصريحات للقناة الرياضية السعودية عن فوز الهلال ”هذا توفيق من الله، وفي ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد صاحب الرؤية الذي لولاه ما وصلت الرياضة السعودية إلى ما هي فيه الآن. وكذلك رجال الهلال الذين تسلموا الراية رجلًا تلو الآخر“.

وأضاف ”أشكر غوميز الذي كان وفيًا معي على الفترة التي كنت فيها مسؤولًا عن الرياضة في المملكة وأهداني ميداليته. وأتمنى منه أن يواصل هز الشباك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل“.

وعن حضور اللاعبين إلى منزله بصحبة الكأس الآسيوية قال آل الشيخ ”طلبوا الحضور والبيت بيتهم. نستعد حاليًا لإقامة احتفال كبير يوم الخميس المقبل بوجود كل الهلاليين والمحبين“.

وحرص آل الشيخ على نشر صور اللقاء مع لاعبي الهلال على صفحته في موقع فيسبوك بجانب كأس دوري أبطال آسيا، وبرفقة العديد من لاعبي الزعيم سواء من الحاليين أو السابقين وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وكان في استقبال بعثة الهلال في مطار الملك خالد في الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى أعضاء شرف النادي وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد.

أرقام هلالية

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017 كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ولم يسبق للهلال أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال بشكله الحالي ثلاث مرات، بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل وأصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا والسد بطل قطر وممثل أصحاب الأرض.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ تتويج السد بدوري الأبطال في 2011 وقبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع الترجي في دور الثمانية في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل بمشاركة فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وليفربول بطل دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الهلال والترجي في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ملعب جاسم بن حمد معقل نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.