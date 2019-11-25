شاهد.. سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق يسخر من عالمية الهلال (فيديو)

تهكم سعود آل سويلم رئيس النصر السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، على فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر آل سويلم مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحكي قصته مع حرمان الفريق السعودي من الحصول على اللقب منذ آخر مرة حصل عليه قبل نحو 19 عامًا.

وحازت تغريدة آل سويلم على مشاهدات ومشاركات كبيرة جدًا، إذ تجاوز عدد مشاهدات مقطع الفيديو 780 ألف مشاهدة وأكثر من 27 ألف مشاركة، و51 ألف رد.

وجوده اضافة للبوليڤارد والمفروض يدخل مجانًا ويأكل ويشرب ببلاش الى نهاية موسم الرياض. اتمنى اشوفه ???? pic.twitter.com/yomUwZOZnb — سعود آل سويلم (@SSuwailm) November 25, 2019

وطالت سعود آل سويلم اتهامات بأن ميوله هلالية من ماجد عبدالله أسطورة الفريق السابق وهو ما تسبب في غضب جماهير النصر.

ويحظى سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق بحب وشعبية جارفة من قبل النصراويين بعدما قاد النادي الموسم الماضي الذي حقق فيه الفريق لقب الدوري السعودي، بعد صراع تاريخي من الهلال.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

وتوِّج الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، بجائزتي هداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019.

ورفع الأسد الفرنسي غوميز رصيده إلى 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

ونال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب، فيما نال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم فريق الهلال، جائزة رجل المباراة.