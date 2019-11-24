عناوين الصحف الرياضية: فوز مقلق لبرشلونة.. والجماهير تعاقب غاريث بيل.. ونادي الهلال يخوض ”المعركة الأخيرة“ (صور)

شكل إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وفوز برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، والفوز الأول لتوتنهام تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتتويج فلامنغو البرازيلي بكأس ليبيرتادوريس، ومعاقبة جماهير ”سانتياغو بيرنابيو“ للويلزي غاريث بيل وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس ديفيز للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 3-1 في الدوري الإسباني مع تسجيل كريم بنزيما لأحد أهداف اللقاء والبقاء في صدارة الهدافين.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس ديفيز للتنس على بريطانيا وكتبت: ”انطلاقة نحو اللقب السادس“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على ليغانيس، وكتبت: ”فيدال يحافظ على الصدارة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتعادل أتلتيكو مدريد أمام غرناطة وفوز ريال بيتيس على فالنسيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لبرشلونة في ليغانيس 2-1، وكتبت: ”فوز مقلق“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد وسط معاقبة جماهير البيرنابيو لغاريث بيل، وكتبت: ”فوز مع قرصة لغاريث بيل“.

كما اهتمت بالفوز الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو في أول لقاء رفقة فريقه الجديد توتنهام وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس ديفيز للتنس على حساب بريطانيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ليغانيس 2-1 ومحافظته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفضل هدف للتشيلي فيدال، وكتبت: ”أرتورو فيدال“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 3-1، وكتبت: ”فوز بعمل كبير لريال مدريد وإنذار جماهيري لغاريث بيل“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس ديفيز للتنس، وكتبت: ”إسبانيا في النهائي الكبير“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز فلامنغو بكأس ليبيرتادوريس على حساب ريفر بليت وكتبت: ”ثنائية لغابيغول وفلامينغو بطلا لليبيرتادوريس“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 3-1 واستمراره في صدارة مشتركة مع برشلونة، وكتبت: ”أطلقت“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على ليغانيس، وكتبت: ”الكرات الثابتة تنقد برشلونة في ليغانيس“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام غرناطة وفوز فلامينغو بكأس ليبيرتادوريس على حساب ريفربليت.

الصحيفة اهتمت أيضا بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس ديفيز للتنس، وكتبت: ”على بعد خطوة من المجد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لأولمبيك ليون على حساب نيس في الدوري الفرنسي وكتبت: ”مرة أخرى بعيدين عن زينت“.

كما اهتمت بلقاء تولوز وأولمبيك مارسيليا وتحرر النجم ديمتري باييت رفقة فريقه مارسيليا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام أتلانتا 3-1 وقلب تأخره بهدف لفوز بفضل تألق مهاجميه الأرجنتينيين غوانزالو هيغوين وباولو ديبالا، وكتبت: ”هيغواين هدفين وديبالا هدف يصنعان الفارق“.

كما اهتمت بتعادل نابولي أمام ميلان وفقدانه لنقط أخرى عن المراكز المتقدمة، وكتبت: ”نابولي: هذا القلق“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان على تورينو وبقاءه في مطاردة يوفنتوس.

الصحيفة تحدثت عن الفوز الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو في أول لقاء يقود خلاله توتنهام فريقه الجديد.

كما تحدثت عن ماريو بالوتيلي، وكتبت: ”كالعادة بالوتيلي يفكر في الاعتزال“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على أتلانتا وتحويل تأخره بهدف للفوز 3-1 وكتبت: ”الفوز ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن الفوز الكبير لإنتر ميلان على تورينو 3-0 وكتبت: ”تورينو يغرق“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل ميلان ونابولي، وكتبت: ”ميلان ونابولي لا يشفيان“.

الصحافة السعودية

الرياضية

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى لإياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، وكتبت: ”المعركة الأخيرة“.

كما اهتمت بملعب اللقاء ومدربي الفريقين وحسابات الفوز باللقب.

الصحافة الإمارتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس العالم للجوجيتسو في الإمارات وفوز الإمارات بميداليتين جديدتين، وكتبت: ”الفضلي والكثيري بطلان من ذهب، 43 ميدالية تمنح منتخبنا صدارة عالمية الجوجيتسو“.

كما اهتمت ببداية منتخب الإمارات في مونديال العالم للكرة الشاطئية، وكتبت: ”أبيض الشواطئ يخسر ضربة البداية أمام بيلاروسيا“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن اعتماد لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لمقترح الإمارات وكتبت: ”المسابقات الآسيوية تعتمد مقترح الإمارات وتعدل روزنامة دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بالملف الدولي، وكتبت: ”مورينيو يعيد توتنهام لسكة الانتصارات“ و“ برشلونة يهرب من كمين ليغانيس“ و“يوفنتوس يعزز الصدارة بثلاثية في أتلانتا“ و“بايرن ميونخ يقترب من القمة“.

كما خصصت ملفًا لـ“الذكاء الاصطناعي حرب القوة العاقلة“.

الصحف البريطانية

ستار سبورت

ركزت الصحيفة في عناوينها الرئيسية على عودة جوزيه مورينيو للدوري الإنجليزي وقيادته توتنهام للفوز الأول في عهده على حساب وست هام، وعنونت: ”-جوزيه هو الرجل المناسب في المكان المناسب“.

تليغراف

وركزت أيضًا الصيحفة على توتنهام وعودة مورينيو، قائلة: ”مورينيو: السعادة عادت في توتنهام“.

وعن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، عنونت: ”محرز الساحر“، مهاجم لسيتي يسجل هدفًا مذهلاً ليحقق الانتصار في معركة الاتحاد.