الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أوراوا ضد الهلال اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره أوراوا الياباني، ظهر اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال أمام فرصة لتعويض آلام النهائيين القاريين الماضيين، اللذين خسرهما أمام سيدني الأسترالي عام 2014، وعام 2017 أمام أوراوا الياباني ذات الفريق الذي يلاقيه اليوم.

يدخل ”الزعيم“ إياب نهائي 2019 في ظروف مغايرة عن سابقيه، بعد تحقيقه الانتصار 1-0 في مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وهي نتيجة لم يحظ بها في النهائيين السابقين، حيث خسر في ذهاب 2014 بهدف دون رد جعله مطالب بتسجل هدفين في الإياب للظفر باللقب، فيما تعادل 1-1 أمام الفريق الياباني في الرياض، ما جعله مجبراً على تسجل هدف في سايتاما للتويج بالذهب الآسيوي.

هلال 2019 المدجج بالنجوم المحليين والعالميين، أمام فرصة للعودة من اليابان بلقب ثالث في دوري أبطال آسيا يعيده إلى واجهة البطولات الآسيوية التي يغيب عنها منذ 19 عاماً.

ويحتاج الهلال في مباراة العودة باليابان، إلى الفوز أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل، ليتوج رسميًا بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

نقطة ضعف

ودائماً ما تواجه الفرق التي تقابل أوراوا ريد دايموندز على ملعبه صعوبةً كبيرة في الخروج بنتيجة الفوز لاسيما أنه يشهد حشداً كبيراً من الجماهير الحمراء التي تملأ جنباته المقدرة بـ64 ألف مشجع.

ولكن على غير المعتاد أصبح ملعب سايتاما نقطة ضعف كبيرة لفريق أوراوا الذي يواجه خطر الهبوط في الدوري الياباني، إذ اعتادت جماهيره على خسارة الفريق على ملعبه هذا الموسم في كافة المسابقات.

وخاض أوراوا 25 مباراة على ملعبه هذا الموسم في كافة المسابقات، واكتفى بتحقيق 8 انتصارات فقط، في حين تلقى 13 خسارة وتعادل في 4 مواجهات.

وبدأ أوراوا موسمه المتعثر بخسارة بكأس السوبر على ملعبه أمام ضيفه كواساكي فرونتال، وخرج من كأس امبراطور اليابان من ملعبه حينما خسر أمام هوندا إف سي في الدور الرابع، في حين خسر مباراتين في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وكانت معاناته الأكبر على ملعبه في الدوري حيث خسر 9 مبارايات.

وستكون الفرصة سانحة أمام الهلال لإعادة مجده الآسيوي من الأراضي اليابانية خاصةً أنه يخوض النهائي الثالث بوضعية أفضل من المرتين السابقتين حيث نجح بتحقيق الفوز في مباراة الذهاب حينما اكتفى بهدف نظيف، في حين أنه تعادل في ذهاب نهائي 2017 والذي كان أمام أوراوا 1-1، وخسر ذهاب نهائي 2014 أمام سيدني بهدف نظيف.

رابط بث مباشر للقاء #اوراوا_الهلال إياب نهائي #دوري_أبطال_آسيا، اليوم الأحد، الساعة 1:00 ظهرا من موقع الاتحاد الآسيوي بتعليق #فهد_العتيبي. https://t.co/rlKYCbjnI9 — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2019

القنوات الناقلة والمعلق

وتنطلق مباراة الإياب بين أوراوا ريد والهلال، في تمام الواحدة ظهر الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت طوكيو، الـ12 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أوراوا والهلال، على قناة بي إن سبورتس 1، كما تبث على قناة الاتحاد الآسيوي في ”يوتيوب“.

ويعلق على المباراة الختامية للبطولة الآسيوية للأندية، التونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف، بينما يعلق الوطني فهد العتيبي على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع ”يوتيوب“.