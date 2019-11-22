عبدالعزيز المريسل: الجهاز الطبي لنادي الهلال طلب إبعاد غوميز عن المناورة‎ (شاهد)

زعم عبدالعزيز المريسل، الإعلامي المنتمي لنادي النصر السعودي، أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال تعرض لإصابة قوية خلال تدريب ”الزعيم“ أمس الخميس، استعدادًا لمباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال المريسل في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“: ”للطاقم الطبي في نادي الهلال برفقة اللاعب غوميز بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في التدريبات وطالبوا المدرب بعدم مشاركته في أي مناورة خشية من التحام قد يزيد من إصابته، والاكتفاء بتمارين اعتيادية، غوميز أكد لهم أنه قادر على اللعب والجهاز الطبي يترك الأمر للمدرب“.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر صورة لغومبز في تدريبات الفريق‎ بشكل طبيعي.

خاص الطاقم الطبي بنادي #الهلال برفقة اللاعب قوميز بعد الإصابة التي تعرض لها امس في التدريبات و طالبوا المدرب بعدم مشاركته في اي مناورة خشية من إلتحام قد يزيد من إصابته و الإكتفاء بتمارين إعتيادية ، قوميز أكد لهم أنه قادر على اللعب و الجهاز الطبي يترك الأمر للمدرب — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 22, 2019

يذكر أن غوميز أظهر معنوياته العالية قبل مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو يردد هتافات جماهير الزعيم، في حافلة اللاعبين، ويقول: ”العب يا هلال، جمهورك وراك“.

???? الاسد قوميز يغني أهازيج الهلال للاعبين:

العب يالهلال جمهورك وراك ????????#الهلال_اوراوا_نهائي_اسيا_2019

pic.twitter.com/0OhJiyVqGb — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 22, 2019

وسجل غوميز 10 أهداف يتصدر بها قائمة هدافي دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، ليقود الهلال لنهائي المسابقة، وتأمل جماهير الزعيم أن يسجل المهاجم الفرنسي على إستاد سايتاما 2002، بعد غد الأحد، في الإياب، ليضمن للهلال التتويج باللقب.

وخسر الهلال نهائيي عامي 2014 و2017، وكان الأخير أمام أوراوا ريد دياموندز، لكن النادي السعودي يسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ مدة طويلة.

مباراة الذهاب

واكتفى الهلال السعودي بالفوز 1/0 على ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر آندريه كاريو من بيرو بضربة رأس بعد ساعة من البداية، إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن محمد البريك وخروج خاطئ من الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما.

وألغى الحكم هدفًا لسلمان الفرج في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم تستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريو الذي مرر الكرة إلى الفرج.

وللتتويج باللقب القاري، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، بشرط أن تكون أكثر من 1/0 في لقاء العودة.