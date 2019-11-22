شاهد.. بافيتيمبي غوميز يغني أهازيج الهلال للاعبين قبل مباراة أوراوا (فيديو)

أظهر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز معنوياته العالية قبل مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو يردد هتافات جماهير الزعيم، في حافلة اللاعبين، ويقول: ”العب يا هلال، جمهورك وراك“.

وسجل غوميز 10 أهداف يتصدر بها قائمة هدافي دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، ليقود الهلال لنهائي المسابقة، وتأمل جماهير الزعيم أن يسجل المهاجم الفرنسي على استاد سايتاما 2002، بعد غد الأحد، في الإياب، ليضمن للهلال التتويج باللقب.

???? الاسد قوميز يغني أهازيج الهلال للاعبين:

العب يالهلال جمهورك وراك ????????#الهلال_اوراوا_نهائي_اسيا_2019

pic.twitter.com/0OhJiyVqGb — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 22, 2019

وخسر الهلال نهائيي عامي 2014 و2017، وكان الأخير أمام أوراوا ريد دياموندز، لكن النادي السعودي يسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ مدة طويلة.

مباراة الذهاب

واكتفى الهلال السعودي بالفوز 1/0 على ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر آندريه كاريو من بيرو بضربة رأس بعد ساعة من البداية، إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن محمد البريك وخروج خاطئ من الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما.

وألغى الحكم هدفًا لسلمان الفرج في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم تستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريو الذي مرر الكرة إلى الفرج.

وللتتويج باللقب القاري، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، بشرط أن تكون أكثر من 1/0 في لقاء العودة.