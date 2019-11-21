الفيفا يهدد نادي الاتحاد السعودي بعقوبة قاسية لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أرسل تهديدًا صارمًا إلى نادي الاتحاد السعودي بتوقيع عقوبة قاسية عليه؛ بسبب مماطلة النادي في دفع مستحقات غلطة سراي بشأن محترفه السابق غاري رودريغز.

وبحسب ما نقلت صحيفة المدينة في سلسلة من التغريدات، فإن الاتحاد مطالب بسداد 5 ملايين دولار لنادي غلطة سراي التركي في صفقة لاعب الرأس الأخضر رودريغيز.

وأكملت الصحيفة السعودية القريبة من إدارة نادي الاتحاد بأن العقوبة المنتظرة على نادي الاتحاد ستكون المنع من التسجيل لمدة تتراوح من فترتين إلى 4 فترات.

من جهة أخرى، طلب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، إرجاء الحديث عن ملف التعاقدات الشتوية المقبلة حتى موعد فتح سوق الانتقالات، وحينها لكل حادث حديث.

وقال رئيس العميد في تصريحات لـ“الاقتصادية“: من المهم دعم المجموعة الحالية دعمًا كاملًا حتى يحققوا الهدف المنشود، أمامنا الآن مواجهة الاتفاق ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يجب أن نصب كامل تركيزنا عليها، أملي كبير في تحقيق النقاط الثلاث“.