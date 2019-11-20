فهد المولد يتحدث عن أزمته النفسية بعد الإيقاف.. وهل يرحل عن نادي الاتحاد السعودي؟.. وسر انهيار الفريق (فيديو)

تحدث فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن قرار إيقافه من اللجنة السعودية للرقابة عن المنشطات، والفترة التي عاشها عقبها، كاشفًا عن الأسلوب الذي اتبعه للحفاظ على لياقته خلال تلك المدة.

وأعلنت اللجنة السعودية للإشراف على المنشطات، إيقاف فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، لمدة عام عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا، بتهمة تناول مواد محظورة.

وقال فهد المولد في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”بعد قرار إيقافي عشت أصعب فترة مررت بها في حياتي، وكشفت لي أشياء كثيرة، فقد اختفيت نهائيًّا عن الناس وغادرت جدة، وهناك أشخاص من أصحابي تغيروا كثيرًا، وانعزلت في المنزل، وكان بعض اللاعبين في الاتحاد وأصدقائي المقربين يزورونني بشكل يومي وساعدوني في الخروج من الحالة النفسية“.

وأضاف: ”كنت أجري تمارين في النادي الصحي، وحافظت على بنيتي الجسدية حتى أعود بشكل أقوى، وكان هناك حديث حول إعداد الاتحاد برنامجًا تدريبيًّا خاصًّا خلال فترة التوقف وهذا غير صحيح، لذلك بادرت من نفسي بالتدريب“.

وواصل: ”هناك اتصالات تجمعني برئيس الاتحاد أنمار الحائلي والإدارة الاتحادية، ولكنها ليست بالشكل الذي كنت أتوقعه لأنها ليست دائمًا، ولم يتواصل أحد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو مدرب المنتخب هيرفي رينارد معي، وكان هناك تواصل بين فترة وأخرى مع لاعبي اتحاد جدة“.

وأضاف:“ أبلغت إدارة نادي الاتحاد أن لدي الرغبة في تجديد عقدي الذي تبقى عليه عام، وأنا أريد الاستمرار في الاتحاد ولن أرحل عنه“.

وتابع: ”الاتحاد يمر بفترات سيئة والجماهير غاضبة، وتشعر أن لاعبي الاتحاد غير قريبين من بعضهم، عكس الفترة الذهبية التي عاشها النادي وكان أحد أسبابها قرب اللاعبين من بعضهم كأسرة واحدة“.

وبخصوص مدرب فريق الاتحاد السابق، التشيلي خوسيه سييرا، قال: ”سييرا العام الماضي أحدث تغييرات إيجابية كثيرة في فريق الاتحاد، لكن هذا الموسم لم يكن التوفيق حليفه“.

وأشار:“ أفتقد نادي الاتحاد وفرحة جماهيره، وقرار الإيقاف علمني أشياء كثيرة، وسيجعلني أعود بشكل أقوى ومختلف، وسأذهب إلى مركز خاص للإعداد البدني في أوروبا على حسابي الشخصي بعدها سأعود وألتحق بتدريبات الاتحاد“.

وأشار فهد المولد، إلى أنه لم يحصل -أيضًا- على راتبه منذ فترة إيقافه، موجهًا رسالة إلى إدارة الاتحاد، بأنهم إذا أرادوا أن يظهروا له بأنهم يهتمون به، عليهم دفع مستحقاته.

وعن إمكانية رحيله عن الاتحاد، بسبب هذا الأهمال، نفى المولد هذا الأمر، بتأكيده أنه أبلغ مجلس الإدارة برغبته في البقاء داخل قلعة العميد وتجديد عقده، والذي ينتهي بعد عام واحد فقط.