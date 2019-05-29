قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لمدة عام بعد سقوطه في اختبار للمنشطات.

وقالت اللجنة السعودية في بيان في حسابها في تويتر، إن المولد تنازل عن حقه في تحليل العينة الثانية بعد جلسة الاستماع التي عقدت يوم الـ 20 من مايو/ أيار.

وأشارت اللجنة إلى أنها عرضت جميع مستندات إثبات تناوله المنشطات مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح، وأنها أبلغت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف اللاعب.

وبدأ إيقاف المولد في التاسع من مايو وسيطبق على جميع أنشطة كرة القدم، ولن يستطيع العودة لتدريبات ناديه الاتحاد سوى قبل شهرين من انتهاء العقوبة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المولد خضع لهذا الاختبار عقب مواجهة النصر في الدوري الشهر الماضي.

وسجل المولد هدف فوز الاتحاد 3-2 على النصر في الدوري يوم الـ 13 من أبريل/ نيسان في اللحظات الأخيرة، وهز شباك النصر مجددًا في الانتصار 4-2 في قبل نهائي كأس الملك بعدها بأسبوعين.

كما أعلنت اللجنة السعودية إيقاف محمد السبيعي لاعب الإتفاق لمدة عام لسقوطه في اختبار للمنشطات أيضًا.