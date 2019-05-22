الكشف عن آخر تفاصيل قضية فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي بعد مثوله للتحقيق أمام لجنة المنشطات (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أنَّ فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، رفض فتح العينة B خلال جلسة الاستماع، التي عقدت، يوم الثلاثاء، بمقر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقال برنامج ”الديوانية“ الذي يبث على القناة السعودية الرياضية، إن اللاعب رفض فتح العينة الثانية، وحسب ما أشارت التقارير فإن مدة إيقاف اللاعب لن تزيد عن 6 أشهر، إذ لم تتجاوز المادة المنشطة 1% من مادة الإمفيتامين إحدى المواد المحظور تناولها، وإن عودة ستكون مع الجولة الخامسة للموسم الجديد في الدوري.

وكان “المولد” مُثل أمام لجنة الرقابة على المنشطات، للاستماع إلى أقواله بعد إيقافه لثبوت تواجد مادة محظورة في العينة التي أخذت منه عقب مباراة فريقه الدورية أمام نادي النصر والتي كسبها الاتحاد.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارها خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وستمنح اللاعب حق الاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ صدور القرار.

يُذكر أن لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، كان وجّه نصيحة لفهد المولد بأن يكون هادئًا وواضحًا خلال جلسة الاستماع حتى لا تكون الأمور صعبة بالنسبة له.